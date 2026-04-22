Nakon što su zajedno viđeni na popularnom festivalu Koačela, glumac Džejkob Elordi (28) i članica porodice Kardašijan-Džener, manekenka Kendal Džener (30) pokrenuli su glasine o tajnoj romansi. Prema tvrdnjama izvora bliskih paru, njih dvoje se viđaju već neko vreme, ali se kriju od javnosti.

Zbližili se poslednjih nekoliko meseci

Osoba bliska njima je otkrila za magazin „People“ da Džejkob i Kendal provode sve više vremena zajedno. Viđeni su kako se ljube i ne razdvajaju tokom nastupa Džastina Bibera na festivalu.

Zanimljivo je da se u tu ljubavnu priču umešala i Kendalina mlađa sestra Kajli Džener. Navodno je upravo ona povezala Džejkoba i Kendal, jer je provodila vreme s glumcem tokom sezone dodele nagrada. Tada su i njen partner Timoti Šalame i Džejkob bili među nominovanima, pa su se često kretali u istim krugovima.

Istorija njihovih bivših veza

I Džejkob i Kendal iza sebe imaju poznate veze. Glumac je nedavno povezivan sa Olivijom Džejd, dok se Kendal ranije ove godine dovodila u vezu sa muzičarem Bed Banijem. Ipak, ona je poznata po tome da svoj privatni život drži daleko od javnosti. Bar se trudi, jer se i ovog puta saznalo sa kim se viđa.

