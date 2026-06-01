Ako smo prethodnih godina tokom leta najčešće birali kratke šortseve i lagane suknje, ovog leta u centar modne scene vraćaju se bermude. Modni kreatori ih ponovo ističu na pistama, dok ljubiteljke mode pokazuju da je reč o jednom od najpraktičnijih i najnosivijih komada sezone.

Njihova najveća prednost je to što spajaju udobnost kratkih pantalona sa elegancijom klasičnih krojeva. Zbog toga se mogu nositi gotovo svuda – na odmoru, u gradu, na poslu ili tokom večernjeg izlaska.

Posebno su popularne bele bermude, koje se smatraju jednim od ključnih modnih komada leta 2026. Deluju sveže, elegantno i lako se uklapaju uz gotovo sve boje koje već imate u garderoberu.

Zašto su bermude ponovo u modi?

Nakon nekoliko sezona u kojima su dominirali veoma kratki krojevi, moda se okreće dužim i sofisticiranijim siluetama. Bermude se završavaju oko kolena ili malo iznad njega, zbog čega izgledaju elegantnije i lakše se kombinuju za različite prilike.

Istovremeno su dovoljno lagane i prozračne za visoke temperature, pa predstavljaju idealan izbor za letnje dane. Upravo zato ih stilisti i modne kuće svrstavaju među najveće trendove ove sezone.

Bela košulja i bermude – kombinacija bez greške

Ako želite kombinaciju koja gotovo nikada ne može da omane, spojite bermude sa klasičnom belom košuljom.

Takav stajling izgleda uredno, elegantno i vanvremenski. Uz sandale, mokasine ili minimalističke papuče dobićete kombinaciju koja je podjednako prikladna za šetnju gradom, ručak sa prijateljicama ili poslovni sastanak tokom leta.

Za opušten letnji izgled

Bermude se odlično uklapaju i u ležernije modne kombinacije.

Jednostavan top, laneni prsluk ili uska majica stvaraju lagan i moderan letnji izgled bez mnogo truda. Posebno lepo izgledaju u kombinaciji sa prirodnim materijalima poput lana i pamuka.

Bermude i sako – omiljena kombinacija modnih influenserki

Jedan od najvećih trendova leta 2026. jeste kombinacija bermuda i nešto šireg, oversized sakoa.

Ovakav izgled često se može videti na modnim nedeljama i društvenim mrežama. Bermude tada dobijaju sofisticiraniju notu, a celokupan stajling deluje moderno i veoma elegantno.

Za dodatnu dozu luksuza birajte monohromatske kombinacije u beloj, bež, krem ili svetlosivoj boji.

Koju obuću nositi uz bermude?

Dobra vest je da se bermude slažu sa gotovo svim modelima obuće.

Tokom leta najčešće se kombinuju sa ravnim sandalama, minimalističkim papučama, espadrilama, mokasinama ili belim patikama.

Upravo izbor obuće određuje da li će vaš izgled biti opušteniji ili elegantniji.

Modni komad koji možete nositi od jutra do večeri

U tome i leži razlog njihove velike popularnosti. Bermude su dovoljno elegantne za gradske obaveze, dovoljno udobne za putovanja i dovoljno praktične da ih nosite tokom celog dana.

Ako ovog leta tražite komad koji objedinjuje udobnost, eleganciju i funkcionalnost, bermude su jedna od najboljih modnih investicija sezone.