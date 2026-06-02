Visok krvni pritisak jedan je od najčešćih zdravstvenih problema današnjice, a stručnjaci upozoravaju da na njegov razvoj utiču stres, nepravilna ishrana, manjak fizičke aktivnosti, ali i neredovno uzimanje terapije.

Mnogi zato traže prirodne načine koji mogu pomoći u opuštanju organizma i boljoj kontroli krvnog pritiska. Jedna od metoda o kojoj se često govori jeste blaga masaža određenih tačaka na telu za koju se veruje da može doprineti boljoj cirkulaciji i osećaju smirenosti.

Zašto visok krvni pritisak ne treba ignorisati?

Hipertenzija se često naziva „tihim ubicom“ jer dugo može da ne izaziva nikakve simptome. Ipak, ukoliko se ne kontroliše, može povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema poput srčanog i moždanog udara.

Zbog toga je važno redovno meriti krvni pritisak, pridržavati se terapije koju je propisao lekar i usvojiti zdravije životne navike.

Kako masaža može da pomogne?

Prema pojedinim stručnjacima, pravilna cirkulacija krvi igra važnu ulogu u održavanju zdravlja organizma. Kada smo pod stresom ili napetošću, dolazi do stezanja krvnih sudova i povećanja pritiska.

Blaga masaža određenih regija može podstaći opuštanje mišića, poboljšati cirkulaciju i doprineti osećaju relaksacije, što kod nekih osoba može pomoći da se krvni pritisak privremeno smanji.

Tačka iza uha za koju mnogi tvrde da daje rezultate

Prva regija nalazi se duž zamišljene linije koja se proteže od dela iza ušne resice do sredine ključne kosti. Prstima lagano prelazite preko te linije bez jakog pritiska, pokretima odozgo nadole. Postupak ponovite desetak puta sa jedne, a zatim i sa druge strane vrata.

Druga tačka nalazi se na licu

Još jedna regija koju zagovornici ove metode preporučuju nalazi se u visini ušne resice, približno pola centimetra prema nosu. Ovu tačku možete nežno masirati kružnim pokretima oko jednog minuta sa obe strane lica. Važno je da pritisak bude blag i prijatan.

Mnogi je koriste kada su pod stresom

Zagovornici ove tehnike tvrde da masaža ovih tačaka može pomoći da se organizam opusti, smanji osećaj napetosti i doprinese boljem protoku krvi. Ipak, efekti se razlikuju od osobe do osobe i ne postoje dokazi da ova metoda može trajno regulisati visok krvni pritisak.

Važno upozorenje lekara

Iako ovakve tehnike mogu doprineti opuštanju i boljoj cirkulaciji, one ne mogu zameniti terapiju koju je propisao lekar.

Ako imate problem sa povišenim krvnim pritiskom, redovno kontrolišite vrednosti, uzimajte propisane lekove i konsultujte stručnjaka pre nego što isprobate bilo koju alternativnu metodu.

Pored terapije, stručnjaci preporučuju smanjenje unosa soli, redovnu fizičku aktivnost, održavanje zdrave telesne težine, kvalitetan san i kontrolu stresa. Upravo kombinacija zdravih navika i redovnih lekarskih kontrola predstavlja najbolji način za dugoročnu kontrolu krvnog pritiska.

