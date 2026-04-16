Trendovi sedamdesetih obeležili su žensko oslobođenje, disko stil i obožavani, često reinterpretirani boho. Haljine su bile ključni komadi koji su izgradili garderobu najbolje obučenih žena te decenije.

Bjanka Džeger, na primer, oduševljavala je avangardnim izborima poput haljina piratskog kroja, modela s ravnim izrezom (bandeau) i haljina s halter izrezom. Bridžit Bardo je svojim buntovnim ukusom potvrdila da će minijaturni krojevi i boho stil biti večni, dok je Šer bila ispred svog vremena s trendom prozirnih tkanina.

Sedamdesete su bile toliko uticajne i, u stilskom smislu, kontroverzne da su otvorile put osamdesetima s njihovim upečatljivim, smelim kombinacijama, a zatim su uticale i na devedesete.

Inspiracija iz prošlosti

Danas trendovi za proleće/leto 2026 ponovo prizivaju prošlost; s dozom nostalgije pokazuju da je sadašnjost inspirisana onim što su modne stručnjakinje prethodnih decenija već definisale. Uz manje izmene, ponovo se pojavljuju kultni dizajni, pre svega haljine s prepoznatljivim pečatom sedamdesetih.

Pojavile su se i ,,wrap" haljine koje naglašavaju figuru; nosila ih je i Bjanka Džeger, a Dajana von Furstenberg ih je predstavljala u svojim kolekcijama. Satenasti modeli s lepim padom odavali su utisak elegancije, a ne smemo zaboraviti ni sportske haljine. ,,Athleisure" moda počela je da se menja i više se nije direktno povezivala sa sportom, već s interpretacijom ležernog stila.

Nakon što smo se malo prepustili nostalgiji, vreme je da otkrijemo koje će haljine iz sedamdesetih ljubiteljke trendova nositi ovog proleća 2026.

Haljine iz 70-ih koje se vraćaju u proleće 2026

Boho haljine

Ovaj vodič započinjemo boho haljinama koje su, naravno, najjasnija interpretacija sedamdesetih. ,,Missoni" je 1975. predstavio boemsku haljinu jarkih boja i smelog uzorka koja bi se i danas savršeno uklopila u street style.

Iako je reč o dizajnu koji je bio u centru pažnje pre više od 50 godina, i dalje inspiriše savremene kolekcije, baš kao što je to pokazao Etro u svojoj kolekciji za proleće/leto 2026. Trendi boho haljine vraćaju se u smelim nijansama, s upečatljivim uzorcima i izraženim detaljima poput volana, resa i cvetnih motiva.

Heklane haljine

Boho estetici pridružuju se i haljine od kukičanog pletiva. Džejn Birkin bila je jedna od prvih modnih ikona koja je ovaj materijal pretvorila u pravu opsesiju. Tokom sedamdesetih plenila je pažnju zavodljivim i smelijim modelom koji je naglašavao njenu siluetu. Posebno su se isticale raznolike kukičane cvetne aplikacije koje su činile haljinu. Ovaj upečatljiv predlog izdržao je test vremena, a danas su mu modne kuće poput ,,Gabriele Hearst", ,,Chloé" i ,,Mark Fast" dale važno mesto, čineći ga sigurnim izborom za svaku priliku.

Mini haljine

Kratke haljine potiču iz šezdesetih, ali su sedamdesetih postale nezaobilazan komad u garderobi najbolje obučenih. S romantičnijim i nežnijim krojevima, uvek su zadržavale boho duh. Brižit Bardo je savršen primer toga, njena vrlo kratka haljina s plisiranim rubom i ravnim cipelama lako bi mogla da se nosi i danas.

Čak i Luisa Spanjoli u svojoj aktuelnoj kolekciji za proleće/leto 2026. ima sličan model koji bismo rado odabrali za reinterpretaciju Bardoinog stila iz sedamdesetih.

Halter haljine

U modnom nasleđu Bjanke Džeger nalazimo brojne lekcije i komade vredne kopiranja. Za proleće 2026 izdvajamo halter haljine koje je nosila tokom sedamdesetih. Ovaj laskavi izrez postao je ključni element njenih elegantnih kombinacija jer odiše prefinjenošću i vizuelno izdužuje figuru. Danas je ovaj kroj i dalje neizostavan i pojavio se među brendovima kao što su ,,Dior", ,,Courrèges" i ,,Prabal Gurung".

Prozirne haljine

Za kraj izdvajamo prozirne haljine koje je Šer dovela u fokus modne scene. Kao što znamo, reč je o zavodljivom dizajnu koji naglašava figuru i stvara senzualan izgled. Na Met Gali 1974. američka pevačica ostavila je snažan utisak u haljini od prozirne tkanine ukrašenoj perjem, looku koji se i danas pamti.

Naravno, ovaj materijal je evoluirao i i dalje je prisutan u izborima modnih stručnjaka; viđamo modele od gaze ili čipke, ali uvek s tim prepoznatljivim, zavodljivim pečatom, prenosi Vogue.

