Selma Hajek pojavila se u nedelju na Rolan Garosu u Parizu u društvu supruga Fransoe-Henrija Pinaulta, a fotografi su ih tokom mečeva pratili skoro jednako pažljivo kao i tenisere. Dok su sedeli na tribinama, delovali su potpuno opušteno. Razgovarali su, smejali se i povremeno razmenjivali nežne poglede, ni nakon 17 godina zajedničkog života nisu sakrivali koliko uživaju jedno u drugome, navodi Hola.

Posebnu pažnju privukla je Selma. Glumica, koja će ove godine proslaviti 60. rođendan, za pariško poslepodne odabrala je crni top dubokog dekoltea, kožnu suknju i sandale na platformu.

Pored nje je sedeo Fransoa-Henri Pinault, jedan od najbogatijih i najuticajnijih ljudi Francuske te čelnik luksuzne grupacije Kering, u čijem su vlasništvu brendovi poput Gučija, Sen Lorena, Balencijage i Aleksandera Mekvina. No ni bogatstvo ni moć nisu bili dovoljni da zasene Selmu.

Glumica i francuski milijarder upoznali su se 2006. godine, a tri godine kasnije venčali su se u Veneciji. Danas zajedno imaju ćerku Valentinu. Pre braka sa Selmom, Pinault je bio u braku s Doroti Lepere, s kojom ima dvoje dece, Fransou i Matilde.

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