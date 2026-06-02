Napokon je stiglo veče i vreme je za vašu rutinu. Naravno, primenićete metodu dvostrukog čišćenja, jer ste ceo dan nosili šminku, ali zapravo se najviše radujete novom serumu koji ste kupili.

U poslednje vreme primetili ste da vam se povremeno pojavljuje crvenilo pa vam, pored bora, sada treba nešto što deluje na oba problema. Iako ste ga kupili, još uvek ni sami niste potpuno uvereni u njegovu efikasnost, ali uzbuđenje je tu. Pregledali ste stotinu video-snimaka, gubeći se među objavama na TikToku, a algoritam vam je neprestano izbacivao taj jedan roze serum kao rešenje koje s lakoćom pokriva oba problema koja želite da ublažite.

Ako skrolujete po TikToku u potrazi za savršenom rutinom nege lica, niste sami. Čak 64 odsto osoba između 18 i 34 godine danas svoje kozmetičke savete crpi isključivo sa te platforme. Društvene mreže postale su ultimativni guru za negu kože milionima potrošača. Naizgled, tamo mogu da se pronađu saveti stvarnih ljudi.

Ljudi koji ne pokušavaju ništa da vam prodaju, barem naizgled, već samo dele svoje lično iskustvo. Kada vam se u jednom danu pojavi stotinu takvih video-snimaka sa rečima hvale i vizuelnim dokazima o istom proizvodu, teško je oteti se utisku da propuštate nešto fantastično. To je taj sveti gral nege kože koji vam je zapravo nedostajao. Ali lično iskustvo pojedinca veoma je subjektivno i nameće zanimljivo pitanje: koliko je tih viralnih saveta zapravo zasnovano na nauci?

Nova meta-studija sprovedena u martu 2026. donosi hladan tuš za ljubitelje kozmetike i viralnih formula. Istraživači su detaljno pregledali kliničku literaturu kroz baze ,,PubMed", ,,Cochrane" i ,,EMBASE", a zatim su te podatke uporedili sa angažmanom na platformama poput TikToka, Instagrama i Redita kako bi rangirali najpopularnije sastojke od najboljih do najgorih. Rezultati bi vas mogli iznenaditi.

Retinol je i dalje kralj, ali ga većina koristi potpuno pogrešno

Retinoidi su zauzeli sam vrh, i to s dobrim razlogom. Naučno je dokazano da dosledna upotreba smanjuje vidljivost čak i dubokih bora. Pored toga, retinoidi s lakoćom poboljšavaju teksturu kože, čineći je mekšom, a neravnu površinu zaglađenijom. Neupitno je i da retinoidi pomažu kod kože sklone aknama. Očekivano, retinoidi su i najviralniji sastojci sa više od dva miliona objava nedeljno.

Međutim, kako navodi studija, opasnost leži u činjenici da samo 18 odsto najgledanijih video-snimaka pominje nuspojave retinoida, dok tek poražavajućih 12 odsto objašnjava kako se oni pravilno nanose i koriste. Pogrešna upotreba dovodi do suvoće, crvenila i ozbiljnog oštećenja kožne barijere.

Kako pravilno koristiti retinoide: Počnite sa niskom koncentracijom, samo dve do tri večeri nedeljno. Nanosite ih isključivo na potpuno suvu kožu i obavezno ih „zaključajte” bogatom hidratantnom kremom. U ranoj fazi izbegavajte kombinovanje sa kiselinama i pilinzima, čak i različitim danima.

Srebrna medalja za blistavost: Vitamin C i glikolna kiselina

Ovaj dvojac generiše više od 850 hiljada objava nedeljno i zauzima visoko drugo mesto po efikasnosti u borbi protiv hiperpigmentacije, za sjaj kože i kao podrška podsticanju sinteze kolagena. Ipak, i ovi sastojci žrtve su loših internet saveta i visoke stope pogrešne upotrebe.

Čisti vitamin C, odnosno L-askorbinska kiselina, izuzetno je nestabilan. Lako se kvari na vazduhu, svetlosti i toploti, a koncentracije iznad 20 odsto izazivaju iritaciju. S druge strane, na TikToku se retko pravi razlika između jačina glikolne kiseline, pa početnici kod kuće koriste proizvode profesionalne jačine, čime mogu da unište kožnu barijeru i izazovu iritacije ili, još gore, opekotine.

Kako pravilno koristiti vitamin C: Birajte koncentracije između 10 i 15 odsto, upakovane u tamnu, hermetički zatvorenu bočicu. Koristite ga ujutru, uvek uz SPF. Pored čiste askorbinske kiseline, efikasni su i stabilni oblici vitamina C, poput vitamina Cg ili etilovane askorbinske kiseline, koji neće izazvati iritacije niti će se lako pokvariti.

Kako pravilno koristiti glikolnu kiselinu: Za svakodnevnu kućnu upotrebu držite se koncentracija ispod 10 odsto i nikada je ne kombinujte sa drugim jakim aktivnim sastojcima. Dovoljno je raditi piling jednom do dva puta nedeljno, a nakon nanošenja glikolne kiseline najbolje je rutinu završiti hidratantnom kremom.

Hijaluronska kiselina i puževa sluz: Dobri, ali precenjeni

Ova dva sastojka zajedno skupljaju gotovo dva miliona objava nedeljno, ali meta-studija pokazuje da ne deluju ni približno toliko dobro koliko se na TikToku tvrdi.

Hijaluronska kiselina odličan je ovlaživač, ali se na društvenim mrežama pogrešno reklamira kao čudotvorni ,,anti-age" tretman koji obnavlja kolagen, za šta ne postoji nijedan klinički dokaz. Hijaluronska kiselina zadržava se na površini kože, gde može da pruži puniji izgled, pa fine linije deluju manje vidljivo.

Puževa sluz (snail mucin) slavi se kao regenerativni eliksir za postizanje sjaja, odnosno ,,glow" efekta. Istina je da se ona zapravo sastoji od hijaluronske kiseline, glikolne kiseline i regenerativnog alantoina, sastojaka koje možete kupiti i zasebno.

Kako pravilno koristiti hijaluronsku kiselinu i puževu sluz: Oba sastojka uvek nanosite na vlažnu, nikada na suvu kožu. Nakon njih možete naneti serum sa niacinamidom ili retinoidima, a rutinu završiti i hidratantnom kremom.

Najveće razočaranje studije: Viralni PDRN, odnosno DNK lososove sperme

Dolazimo i do najvećeg kozmetičkog razočaranja. Topikalni PDRN, poznatiji kao DNK lososove sperme, trenutno je najbrže rastući trend na Zapadu sa 1,9 miliona objava nedeljno na TikToku. I dok klinički dokazi apsolutno podržavaju PDRN u obliku injekcija, kao polinukleotide za zarastanje rana ili u mezoterapiji, u obliku esencija, krema i seruma koje nanosite na lice njegova korist jednaka je običnoj, prosečnoj hidratantnoj kremi. PDRN će pomoći da se ublaži crvenilo i hidrira koža, ali kako navodi zaključak ove meta-studije, trenutno ne postoje dokazi koji bi njegovu viralnost mogli da povežu sa izuzetnom efikasnošću profesionalnih tretmana.

Izuzetno je teško odupreti se viralnim rešenjima. Ta popularnost nas ponese, ali sledeći put kada vam algoritam izbaci novi nezaobilazni proizvod koji obećava večnu mladost, pokušajte da razmislite da li taj hvaljeni sastojak odgovara potrebama vaše kože i, možda najvažnije, postoje li dokazi o njegovoj efikasnosti, prenosi Vogue.

