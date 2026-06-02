Kupovina paradajza na prvi pogled deluje jednostavno, ali među brojnim crvenim i privlačnim plodovima nije lako izabrati onaj koji će imati najbolji ukus. Zbog toga se mnogi pitaju kako da prepoznaju prirodno sazreo paradajz i razlikuju ga od onog proizvedenog u uslovima intenzivne proizvodnje.

Iako spoljašnji izgled nije pouzdan pokazatelj kvaliteta, određeni detalji mogu biti od pomoći prilikom odabira.

Ne težite savršenom izgledu

Paradajz koji izgleda besprekorno i potpuno jednako kao ostali plodovi na tezgi često privlači kupce. Ipak, u prirodnim uslovima plodovi se retko razvijaju tako da imaju istu veličinu, oblik i nijansu boje. Prirodno uzgajan paradajz najčešće pokazuje manje razlike koje ukazuju na njegov autentičan razvoj.

Blage nesavršenosti, sitne brazde i manje razlike u boji mogu ukazivati na prirodniji proces sazrevanja.

Paradajz sa takvim karakteristikama često se odlikuje punijim i izraženijim ukusom u poređenju sa plodovima koji deluju gotovo besprekorno i uniformno.

Miris može otkriti mnogo o kvalitetu paradajza. Zreo plod ima prijatan i prepoznatljiv miris koji je najizraženiji u području oko peteljke.

Plod bi trebalo da bude čvrst na dodir, ali ne pretvrd. Prevelika tvrdoća može ukazivati na to da paradajz nije dovoljno sazreo, dok preterana mekoća često znači da više nije potpuno svež.

Pogledajte kakav je iznutra

Kada se preseče, kvalitetan paradajz ima ravnomerno raspoređeno meso, dovoljno soka i prijatan miris. Unutrašnjost bi trebalo da bude ujednačene strukture, bez većih tvrdih ili bledih delova.

Pojava žućkastih zona ili neujednačene boje ne mora da znači da je plod tretiran hemikalijama.

Na izgled unutrašnjosti mogu uticati sorta, vremenski uslovi tokom uzgoja, kao i način transporta i skladištenja.

Birajte proverene prodavce

Prilikom kupovine paradajza važno je obratiti pažnju i na prodavca. Oni koji mogu da pruže informacije o poreklu proizvoda, vremenu berbe i načinu čuvanja često ulivaju više poverenja od onih koji svaki proizvod predstavljaju kao domaći bez dodatnih objašnjenja.

Prednost je preporučljivo dati sezonskom paradajzu i lokalnim proizvođačima. Često upravo plodovi koji nemaju potpuno savršen izgled pružaju najbogatiji i najprirodniji ukus.

Obratite pažnju na pakovani paradajz

Paradajz koji se prodaje u zatvorenoj ambalaži najčešće dolazi iz veće proizvodnje. To samo po sebi ne govori ništa o njegovom kvalitetu, ali kupcima uskraćuje mogućnost da provere miris, čvrstinu i izgled svakog ploda pojedinačno, što može otežati procenu njegove svežine i zrelosti.

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