Ako ste kao većina ljudi, verovatno večerate u zatvorenom prostoru ili u pokretu. Možda imate i naviku da obrok pojedete brzo i bez razmišljanja, posebno nakon napornog dana. Ali ako želite da iz večere izvučete više koristi, pokušajte ponekad da jedete napolju. Ova praksa može značajno da utiče na vaše mentalno stanje i raspoloženje, a samim tim i na celokupno zdravlje.

Boravak na otvorenom je već povezan sa boljim mentalnim blagostanjem. A pošto ionako morate da večerate, zašto to ne biste radili u prirodi?

„Jedenje napolju može da pruži iznenađujuće snažan reset i za mozak i za nervni sistem, posebno u kulturi u kojoj su ljudi tokom dana previše stimulisani u zatvorenom prostoru i odvojeni od svog tela i prirode“, kaže Kloi Bin, LMFT, terapeutkinja za somatsku traumu za žene iz Los Anđelesa za Real Simple.

Kako se dani zagrevaju i postaju duži, razmislite da ubacite večeru na otvorenom u svoju nedeljnu rutinu. Ispod su objašnjene glavne koristi za mentalno zdravlje.

Poboljšava raspoloženje

„Večera napolju može da poboljša raspoloženje tako što mozgu daje promenu senzornih stimulusa“, kaže Binova. „Prirodno svetlo, svež vazduh i boravak u zelenilu ili otvorenom prostoru stvaraju promenu u osećaju zaglavljenosti u ‘stalnom režimu rada’ koji mnogi ljudi nose do večeri.“

Sa stanovišta nervnog sistema, spoljašnje okruženje se doživljava kao manje ograničavajuće i manje preopterećujuće od veštačkog svetla i ekrana. To pomaže telu da se smiri, smanjuje mentalni umor i stvara prostor za uživanje, prisutnost i emocionalnu regulaciju.

Smanjuje mentalni umor

„Naš mozak se često iscrpi tokom radnog dana“, kaže Ejmi Morin, LCSW, psihoterapeutkinja i autorka. Prirodno okruženje obnavlja mentalni kapacitet jer angažuje mozak na drugačiji način — boje, zvuci i teksture prirode ne zahtevaju isti nivo fokusirane obrade. Zato i kratka večera napolju može da ostavi osećaj osveženosti.

Smanjuje stres

Nakon dugog dana, nivoi hormona stresa su povišeni. Boravak u prirodi, zajedno sa obrokom, aktivira parasimpatički nervni sistem koji je odgovoran za odmor i opuštanje. Mozak dobija signal da više nismo u „režimu performansa“, već u režimu pauze, što pomaže telu da pređe u stanje oporavka.

Kada se udaljite od radnog stola, ekrana i obaveza i jedete napolju, lakše dišete, opuštate se i postajete prisutniji u trenutku.

Povećava svesnost

Boravak napolju prirodno podstiče pažnju na sadašnji trenutak — primećujete temperaturu, mirise i zvuke okoline. Priroda angažuje čula bez napora, pa je lakše biti prisutan nego tokom formalnih vežbi svesnost.

Jača socijalnu povezanost

Zajednički obrok napolju može da produbi odnose. Spoljašnje okruženje smanjuje distrakcije poput televizora, nereda ili telefona. To omogućava kvalitetniji razgovor i osećaj povezanosti, dok priroda često spontano pokreće teme i deljenje trenutka.

Saveti kako češće jesti večeru napolju

Planirajte jednostavne obroke (sendviči, salate)

Odredite jedan dan u nedelji za večeru napolju

Uključite društvo i birajte restorane sa spoljnim sedenjem ili piknik

Učinite iskustvo prijatnim (ćebence, svetla, udobna stolica)

