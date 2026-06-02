Majke imaju važnu ulogu u oblikovanju načina na koji gledamo na sebe, druge ljude i svet oko sebe. Iako nijedan roditelj nije savršen, stručnjaci ističu da emocionalno snažne majke deci prenose vredne životne veštine koje im pomažu i dugo nakon detinjstva.

Takve majke ne odgajaju decu bez grešaka ili problema, nego ih uče kako se nositi s izazovima, graditi zdrave odnose i verovati vlastitim sposobnostima. Ako u svom životu prepoznajete sledeće znakove, postoji velika verovatnoća da vas je odgojila emocionalno snažna majka.

Znate postaviti granice bez osećaja krivice

Mnogim ljudima teško je reći "ne" jer se plaše da će razočarati druge. Međutim, osobe koje su odrastale uz emocionalno snažnu majku često rano nauče da su granice zdrave i potrebne.

Takva majka poštuje vlastite granice, ali i granice svoje dece. Zbog toga deca odrastaju s osećajem da imaju pravo zaštititi svoje vreme, energiju i emocionalno zdravlje.

Ne plašite se pokazati emocije

Emocionalna snaga ne znači potiskivanje osećaja. Naprotiv, psiholozi ističu da emocionalno snažni ljudi znaju prepoznati i izraziti svoje emocije na zdrav način.

Ako vas je majka učila da nije sramota biti tužan, ljut ili razočaran te da o osećajima treba razgovarati, verovatno vam je prenela važnu životnu veštinu koja doprinosi mentalnom zdravlju.

Ne odustajete nakon prvog neuspeha

Život donosi uspone i padove, a emocionalno snažne majke često uče decu da greške nisu kraj sveta. Umesto da ih štite od svakog razočaranja, pomažu im da iz neuspeha nešto nauče.

Zbog toga njihova deca češće razvijaju otpornost i lakše se oporavljaju nakon teških perioda, bilo da je reč o poslu, školovanju ili privatnom životu.

Imate zdravo samopouzdanje

Emocionalno snažna majka ne uverava dete da je najbolje u svemu, nego mu pomaže da razvije realnu sliku o sebi. Pohvaljuje trud, upornost i napredak, a ne samo rezultate.

Takav pristup stvara zdravo samopouzdanje koje se ne temelji na tuđim mišljenjima ili stalnom traženju potvrde spolja.

Znate graditi kvalitetne odnose

Deca najviše uče posmatrajući roditelje. Ako ste odrastali uz majku koja je pokazivala poštovanje prema drugima, znala slušati, preuzeti odgovornost za svoje postupke i rešavati sukobe bez vređanja, velike su šanse da ste i sami usvojili slične obrasce.

Upravo su sposobnost komunikacije, empatija i međusobno poštovanje temelji kvalitetnih odnosa, bilo da je reč o prijateljstvima, partnerskim vezama ili porodici.

Niko nije savršen roditelj

Važno je naglasiti da nijedna majka nije savršena i da svi roditelji povremeno greše. Ipak, emocionalno snažne majke imaju jednu zajedničku osobinu, ne pokušavaju biti savršene, nego svojoj deci pružiti osećaj sigurnosti, podrške i prihvatanja. Upravo zato njihov uticaj često ostaje vidljiv i mnogo godina kasnije, kada deca odrastu i počnu graditi vlastiti život.

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