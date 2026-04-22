Ima nešto neodoljivo u onom prvom pravom prolećnom suncu koje nas izmami napolje. Tada je sve nekako lakše. Lakše se dogovaramo, slojevi odeće postaju sve prozračniji, pa čak i rutina šminkanja postaje jednostavnija. Za lice tražimo onaj prirodan, odmoran sjaj, sa rumenim obrazima i još rumenijim usnama.

Krećemo ambiciozno: prvo ide sloj laganog SPF mleka koje se topi na koži i ne opterećuje je, zatim podloga obogaćena zaštitnim faktorom, a na kraju sve ,,zaključamo” mineralnim puderom sa zaštitnim faktorom koji stoji poput nevidljivog štita. SPF na SPF na SPF. Osećamo se neustrašivo. Gotovo kao da nosimo nevidljivi oklop od titanijuma koji će osigurati da UV zraci nikad ne dođu do naše kože.

Ipak, dok ja ponosno koračam gradom misleći da sam nadmudrila svaki štetni sunčev zrak, usne i obrazi često ostaju na ,,prvoj liniji fronta”, potpuno zaboravljeni i nedovoljno zaštićeni. Ponovno nanošenje zaštite na lice puno šminke veoma je nepraktično. Ko želi da kvari savršenu šminku lepljivom zaštitnom kremom nasred grada? Verovatno niko.

Standardi lepote su toliko uznapredovali da uglavnom više nismo spremni na kompromise. Očekujemo zaštitu koja izgleda sjajno. Zato su rumenila i balzami za usne sa zaštitnim faktorom savršeno rešenje za prolećnu rutinu šminkanja.

Boja koju volite i zaštita koja vam treba

Osim što u proleće omiljene formule zamenjujemo ekvivalentima koji dolaze sa zaštitnim faktorom, ova vrsta proizvoda ima još jedan adut.

Kremasti pigmentovani balzami za usne mogu da se nose i na obrazima kao rumenila, a ulja za usne sa zaštitnim faktorom dostojno zamenjuju i hajlajter. Tako, uz prajmer, podlogu i puder sa zaštitnim faktorom, u proleće rado svoja klasična rumenila i proizvode za usne zamenimo onima koji obezbeđuju pojačanu zaštitu i višestruku primenu.

Ovaj trend za proleće toliko olakšava brigu o zaštiti kože od sunca da je jedina stvar o kojoj ćete vi morati da razmišljate to koju terasu sa najviše sunca danas da odaberete, prenosi Vogue.

