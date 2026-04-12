Bob i dalje dominira frizerskim trendovima, ali modni svet je dobio ozbiljnu konkurenciju... duga, tamna kosa koja se spušta gotovo do zadnjice, poznata kao "crna mamba" stil, postaje novi hit među ženama.

Dok je bob i dalje simbol urednosti, praktičnosti i modernog minimalizma, ovaj novi trend donosi potpuno suprotnu estetiku, dramatičnu, ženstvenu i pomalo mističnu.

Radi se o izrazito dugoj, najčešće ravnoj i sjajnoj crnoj kosi koja naglašava snagu i eleganciju, i sve češće se viđa na društvenim mrežama i modnim inspiracijama.

Frizeri ističu da klijentkinje sve češće traže upravo "ekstremnu dužinu", iako bob i dalje ne izlazi iz mode. Ipak, ova nova opsesija dugom kosom pokazuje da se trendovi vraćaju u potpuno suprotnom pravcu, od kratkog i praktičnog ka dugom i upadljivom.

"Crna mamba" tako postaje simbol samopouzdanja i efektnog izgleda, dok bob ostaje siguran izbor za one koji vole jednostavnost.

