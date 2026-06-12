Stručnjaci upozoravaju da upravo jedna od najčešćih grešaka dolazi iz gotovo svake kuhinje u Srbiji, zamrzavanje krompira i jela od krompira.

Na prvi pogled deluje potpuno bezazleno. Ostane vam kuvani krompir od ručka, malo krompir paprikaša ili variva, pa sve jednostavno stavite u zamrzivač „da se ne baci“. Međutim, upravo tu nastaje problem. Kada se krompir zamrzne, dolazi do promene njegove strukture. Voda koja se nalazi u njemu pretvara se u kristale leda, koji oštećuju ćelije i narušavaju njegovu prirodnu teksturu. Nakon odmrzavanja, krompir postaje vodenast, zrnast i gubi svoj prepoznatljiv ukus. Pire se često pretvara u lepljivu masu, dok kuvani krompir postaje mekan na neprijatan način.

krompir paprikaš

Ono što mnogi ne znaju jeste da se ovo ne odnosi samo na običan kuvani krompir. Isto pravilo važi i za jela u kojima je krompir glavni sastojak - krompir paprikaš, variva sa krompirom, čorbe, gulaši i slična kuvana jela. Nakon odmrzavanja, krompir u njima postaje kašast, raspada se i menja ukus, pa celo jelo gubi kvalitet i izgled kao da je sveže pripremljeno.

Zbog toga stručnjaci savetuju oprez kada je reč o zamrzavanju obroka koji sadrže veće količine krompira. Iako zamrzivač produžava trajnost hrane, u ovom slučaju on ne čuva kvalitet, već ga značajno narušava. Mnogi ljudi u Srbiji i dalje prave ovu grešku jer veruju da se skoro sva kuvana jela mogu bezbedno zamrznuti. Ipak, krompir je specifičan i njegova tekstura jednostavno ne podnosi niske temperature na duži rok.

Ako vam ostane kuvani krompir ili krompir paprikaš, mnogo je bolje da ga čuvate u frižideru i potrošite u naredna dva do tri dana. Na taj način ćete zadržati ukus, teksturu i kvalitet obroka.

Zanimljivo je da se industrijski proizvodi od krompira, poput pomfrita, ipak uspešno zamrzavaju, ali oni prolaze posebnu termičku i tehnološku obradu koja ih čini otpornijim na promene strukture.

Zato sledeći put kada poželite da „spasite“ višak krompira, dobro razmislite pre nego što ga stavite u zamrzivač. Ova česta greška može da pokvari i ukus i teksturu jela, a rešenje je mnogo jednostavnije nego što većina ljudi misli.