Kako je jednom rekao stilista Frederik Fekai: „Promena smjera razdjeljka može potpuno transformirati izgled žene.” I u tome je potpuno u pravu, jer ta promjena ponekad može imati veći učinak (a pritom je i privremenija i lakše se poništi) nego samo šišanje.

Istina je da nošenje razdeljka na sredini ili sa strane nije samo pitanje godina. Izbor jedne ili druge opcije u velikoj meri zavisi od volumena kose i oblika lica.

Međutim, činjenica da mnoge zvezde uličnog stila starije od 50 godina sve češće usvajaju frizuru koju povezujemo sa generacijom Z (da, razdeljak na sredini u velikoj meri pripada njihovom stilu) ima veze s tim što ovaj izgled osvežava stil i daje mu pomalo buntovniji, moderniji karakter u odnosu na klasični bočni razdeljak.

Prednosti razdeljka na sredini

„Razdeljak na sredini vizuelno izdužuje okrugla i četvrtasta lica jer stvara senku sa obe strane lica, što ga čini užim i donekle omekšava crte. Ipak, to nije pravilo koje važi za sve, jer kod veoma izduženog lica razdeljak na sredini može dodatno naglasiti dužinu i učiniti lice strožim.

Ipak, ako kosa ima volumen ili se oblikuju blagi talasi sa strane, čak i na takvim licima ova frizura može biti upečatljiva i podmlađujuća. Ima više ličnosti, više snage, ravnomernije raspoređuje volumen, prirodno pada uz lice i daje onaj pomalo boemski utisak”, objašnjava stilistkinja Marija Baras za Vogue.

Dodaje i još jedan trik: ako je lice izraženije, može biti laskavije da se gornji deo kose zadrži ravnijim i bliže temenu, a da se mekani talasi oblikuju niže, duž dužine kose.

Zašto bi trebalo povremeno blago pomeriti razdeljak, prema stručnjakinji za zdravlje vlasišta

Osim estetskih prednosti ove frizure (koja je trend 2026. za sve generacije), ona nas podseća i na jednu naviku koju bi trebalo da uvedemo u rutinu nege kose: povremeno blago pomeranje razdeljka, tek za nekoliko milimetara.

Ne govorimo o tome da razdeljak premestite sa sredine na stranu (ili obrnuto), već o tome da ga s vremena na vreme malo pomerite kako se kosa ne bi uvek razdvajala na potpuno istom mestu i kako isto područje vlasišta ne bi stalno ostajalo izloženo.

Razlog? Kako nam je objasnila Mirijam Kvevedo, na taj način može se vidljivo poboljšati smanjena gustina kose u tom području, ali i sprečiti upala vlasišta koje je stalno izloženo. „Kada je razdeljak uvek na istom mestu, to područje vlasišta stalno je izloženo uticajima okoline koji ubrzavaju starenje. Mikrobiom se narušava, u folikule prodire više nečistoća, čime se remeti idealno mikrookruženje vlasišta koje je potrebno za zdrav i kontinuiran rast kose.

Blagim pomeranjem razdeljka s vremena na vreme blokiramo UV zrake tako da ne deluju uvek na isto područje. Ako ga pomeramo svake nedelje ili meseca, sprečavamo da bilo koji deo vlasišta bude stalno izložen tim faktorima”, objašnjava stručnjakinja za zdravlje kose.

Bez sumnje, još jedan dobar razlog da podržimo najnoviji trend.

