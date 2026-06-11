Postoji li jednostavniji i svestraniji komad od crnog šortsa? Kada pomislimo na letnju garderobu, upravo je on među prvim izborima. Zahvaljujući neutralnoj boji, klasičnom kroju i bezvremenskom izgledu, lako se uklapa u različite stilove i prilike.
Uz pravi način stilizovanja, jedan par može postati osnova bezbroj kombinacija: od poslovnih autfita i svakodnevnih izdanja do elegantnijih večernjih kombinacija. Njihova najveća prednost jeste to što, na neki način, predstavljaju ,,prazno platno" koje možete prilagoditi sopstvenom stilu. Uz odgovarajuće aksesoare, obuću i gornje delove garderobe, lako ćete kreirati potpuno različite modne priče bez strogih stilskih pravila.
Kako odabrati idealan model?
Prvi korak je izbor kroja. Najsigurnija opcija su duže bermude, koje već godinama važe za jedan od najpopularnijih modela šortseva. Mogu se kombinovati sa sakoom i prslukom za poslovni izgled, ali i sa upečatljivim topovima za efektne letnje kombinacije. Veliku popularnost trenutno uživaju i kargo šortsevi. Prepoznatljivi su po opuštenom kroju i brojnim džepovima, što ih čini jednim od najpraktičnijih komada sezone.
Ali, među najpoželjnijim trendovima ove sezone nalaze se i svileni šortsevi sa diskretnim čipkastim detaljima, kao i modeli inspirisani donjim vešom, poznati kao ,,bloomers", koji donose romantičnu i ženstvenu notu letnjim kombinacijama.
Kako ih stilizovati?
Najveća prednost crnih šortseva jeste njihova prilagodljivost. Bez obzira na kroj, lako ih možete uklopiti u različite modne kombinacije. Bermude do kolena sasvim su prikladne i za poslovno okruženje, posebno kada ih kombinujete sa lepršavom bluzom i prostranom torbom.
Za opuštenija izdanja odličan izbor su jednostavne bluze, majice sa natpisima ili lanene košulje kratkih rukava. Upravo zahvaljujući toj svestranosti, crni šortsevi ostaju jedan od ključnih komada letnje sezone, prenosi Elle.
Bonus video:
Komentari (0)