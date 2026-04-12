Kamenac na rešou može se najlakše ukloniti prirodnim sredstvima kao što su alkoholno sirće ili limunska kiselina. Najefikasniji postupak je korišćenje rastvora sirćeta i vode u odnosu 1:1, koji se nanese na površinu, ostavi da deluje 30 do 60 minuta, a zatim se kamenac ukloni ribanjem i sve dobro ispere.

Prvo je važno isključiti rešo iz struje i sačekati da se potpuno ohladi. Zatim se sirće nanosi direktno na naslage kamenca, ili se koristi krpa natopljena sirćetom koja se ostavi preko zaprljanih delova. Nakon što odstoji, površina se oriba sunđerom ili četkicom kako bi se uklonile omekšale naslage.

Za tvrdokornije mrlje može se dodati i soda bikarbona, koja u kombinaciji sa sirćetom daje dodatni efekat čišćenja. Nakon ribanja, rešo treba temeljno prebrisati vlažnom krpom i osušiti.

Umesto sirćeta može se koristiti i limunov sok ili rastvor limunske kiseline, koji su podjednako efikasni i uklanjaju neprijatan miris. Na kraju, površina se može ispolirati sa malo ulja za dodatni sjaj, dok redovno brisanje nakon upotrebe pomaže da se kamenac uopšte ne nakuplja.



