Ovo donekle objašnjava i pojavu bele košulje na brojnim revijama za proleće/leto. U sezoni velikih promena, nove energije i svežih ideja, mnogi dizajneri, uključujući Luis Troter u brendu ,,Bottega Veneta" i Sara Barton u brendu ,,Givenchy", započeli su svoje kolekcije belim košuljama. Pojavile su se i u kolekcijama Veronike Leoni za ,,Calvin Klein", Čitose Abe za ,,Sacai", brendovima ,,Carolina Herrera" i ,,Stella McCartney".
Svestrana
Nije slučajno što su svi ovi dizajneri žene jer, dok je bela košulja korisna u muškoj garderobi, u ženskoj je nezaobilazna. Merili smo naš život kroz njih: od košulja sa tvrdim kragnama iz školske uniforme do mekih, ali i dalje elegantnih modela koje nosimo u kancelariji.
Nisu bile komad koji bih kao modna urednica svakodnevno birala - čak ni u novinama - očekivalo se da modni timovi izgledaju ekscentrično - ipak one su bile podrazumevani izbor za svaku priliku koja je zahtevala određeni nivo formalnosti. Ručak sa glavnim urednikom? Intervju? Fotografija za tekst? Bela košulja bila je nepogrešiva. Bez obzira na to koliko ste bili umorni, mamurni (ljudi su u devedesetima pili i tokom školske nedelje) ili nepripremljeni, bela košulja dodavala je eleganciju i suptilan sloj profesionalnosti čak i kada ste improvizovali o temi u vezi s kojom ste morali da delujete kao ekspert tokom jutarnjih TV emisija.
Uniforma
Za modnu konsultantkinju Kerolin Asom, postojala je samo jedna opcija kada je reč o zastrašujućoj misiji predstavljanja njenog održivog brenda šešira - njena omiljena bela košulja Džil Sander.
„Bela košulja čini da se osećam oštro i sređeno“, objašnjava ona. ,,Kao oklop, ali ne tako očigledan kao sako po meri. Kaže ʼozbiljna sam’, ali ne i ʼstroga’, i volim način na koji spaja muško i žensko. Takođe volim ideju da imam svoj uniformni komad garderobe."
Čak i ako ste školu završili pre mnogo godina, ideja uniformi i dalje ima svoju privlačnost. Za razliku od plisirane suknje ili sakoa, bela košulja u svojoj suštini nosi svestranost. Uvucite je u pencil suknju ili farmerke i odmah izgledate uredno. Nosite je labavo i pretvara se u ležeran, opraštajući komad garderobe koji će vam poslužiti u svakoj prilici - od doručka do trudnoće.
Privatnost
Kao osoba sa F veličinom grudi, bela košulja je jedan od retkih komada u kojima se osećam smirujuće ase**ualno, što možda zvuči neobično, ali u tome ima olakšanja. Prava košulja klizi po telu poput oblaka, dopuštajući mi da zaštitim privatnost.
,,Bela košulja počinje s namerom", kaže Zak Posen, izvršni potpredsednik i kreativni direktor slavnom modnog brenda, koji je prošlog leta obukao En Hatavej u belu maksi haljinu od pamuka zasnovanu na reinterpretiranoj beloj košulji (dizajn je rasprodat čim je stigao u prodavnice).
,,Bistra, čista i skladna, nosi tihi osećaj modernosti, omekšan blizinom tela. Kragna, manžetna, izrez - svi oni su sredstva izražavanja. Oni uokviruju lice i oblik tela na isti način na koji to čine obrve ili osmeh - suptilno i precizno. Privlačnost bele košulje jeste u tome kako otkriva i zadržava prisustvo."
Pravi izbor
Nisu sve bele košulje iste. Kao i za grudnjake i farmerke, pronalaženje prave može biti dug - ponekad doživotan - proces.
Mislimo o Ketrin Hepburn u njenoj muškobanjastoj košulji sa dugmadima; Jane Birkin u njenoj laganoj pamučnoj verziji; princezu Dajanu kako grubo uvuče svoju u farmerke; Sade sa zlatnim minđušama i crvenim karminom; Dajanu Taverner, lik iz serije ,,Slow Horses" koji igra Kristin Skot Tomas - sve one sjajno nose belu košulju.
Nikada nećemo biti toliko šik i nonšalantne kao one. Ali u beloj košulji možemo to da ,,glumimo", prenosi Elle.
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