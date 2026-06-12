Ovo donekle objašnjava i pojavu bele košulje na brojnim revijama za proleće/leto. U sezoni velikih promena, nove energije i svežih ideja, mnogi dizajneri, uključujući Luis Troter u brendu ,,Bottega Veneta" i Sara Barton u brendu ,,Givenchy", započeli su svoje kolekcije belim košuljama. Pojavile su se i u kolekcijama Veronike Leoni za ,,Calvin Klein", Čitose Abe za ,,Sacai", brendovima ,,Carolina Herrera" i ,,Stella McCartney".

Nije slučajno što su svi ovi dizajneri žene jer, dok je bela košulja korisna u muškoj garderobi, u ženskoj je nezaobilazna. Merili smo naš život kroz njih: od košulja sa tvrdim kragnama iz školske uniforme do mekih, ali i dalje elegantnih modela koje nosimo u kancelariji.

Nisu bile komad koji bih kao modna urednica svakodnevno birala - čak ni u novinama - očekivalo se da modni timovi izgledaju ekscentrično - ipak one su bile podrazumevani izbor za svaku priliku koja je zahtevala određeni nivo formalnosti. Ručak sa glavnim urednikom? Intervju? Fotografija za tekst? Bela košulja bila je nepogrešiva. Bez obzira na to koliko ste bili umorni, mamurni (ljudi su u devedesetima pili i tokom školske nedelje) ili nepripremljeni, bela košulja dodavala je eleganciju i suptilan sloj profesionalnosti čak i kada ste improvizovali o temi u vezi s kojom ste morali da delujete kao ekspert tokom jutarnjih TV emisija.

Uniforma

Za modnu konsultantkinju Kerolin Asom, postojala je samo jedna opcija kada je reč o zastrašujućoj misiji predstavljanja njenog održivog brenda šešira - njena omiljena bela košulja Džil Sander. „Bela košulja čini da se osećam oštro i sređeno“, objašnjava ona. ,,Kao oklop, ali ne tako očigledan kao sako po meri. Kaže ʼozbiljna sam’, ali ne i ʼstroga’, i volim način na koji spaja muško i žensko. Takođe volim ideju da imam svoj uniformni komad garderobe."