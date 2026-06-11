Kada je u pitanju čišćenje kuće, Kineskinje važe za prave majstore higijene. Njihovi trikovi su jednostavni, jeftini i neverovatno efikasni, a posebno se izdvajaju metode za brisanje podova i uklanjanje prašine bez klasičnog usisivača.

Dok većina ljudi poseže za usisivačem, Kineskinje koriste daleko jednostavnije rešenje za čišćenje podova. Na klasični brisač za pod navuku najlonske čarape i prebrišu podove, ćoškove i teško dostupna mesta gde napada prašina.

Zašto ovo deluje?

Najlon stvara statički elektricitet.

Prašina se zalepi za tkaninu.

Ne podiže alergene u vazduh.

Efikasnije skuplja sitne čestice od običnog čišćenja metlom ili usisivačem.

Ovaj trik za čišćenje koji koriste Japanke je idealan za osobe koje pate od alergija jer ne raspršuje prašinu po prostoriji. Odličan je i za prostore iza ormara, ispod kreveta ili iznad polica, jer je dovoljno da najlon čarapu navučete na dršku metle ili džoger dobijate savršen alat za teško dostupna mesta.

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