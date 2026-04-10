Možda pravo pitanje nije kako ga promeniti, već kako ga reinterpretirati kada je ovaj stil stil počeo da deluje malo predvidljivo. Odgovor dolazi u obliku metalik sjaja – trend koji ovog leta donosi novi pogled na dobro poznati beauty favorit.

Metalik francuski manikir spaja odvažnost hromiranih noktiju s elegancijom klasičnog francuskog laka. I dok metalik nijanse često uključuju zlato ili ružičasto zlato, ove sezone fokus je na hladnom srebru koje noktima daje futuristički, ali i sofisticiran izgled. Poput popularnih lila tonova, ovaj trend naglašava decentnu eleganciju uz neočekivani obrt.

Tradicionalni francuski manikir temelji se na nežnoj bazi u breskvastim, ružičastim ili neutralnim tonovima, uz prepoznatljiv beli vrh. Tokom decenija se menjao – od naglašenih, debelih vrhova 90-ih na dugim, četvrtastim noktima do suptilnih, tankih linija koje su dominirale 2010-ima. Danas se estetika nalazi negde između, uz sve više varijacija u bojama i završnim efektima.

Za leto 2026. izbor je jasan – srebrni vrhovi preuzimaju glavnu reč. Upravo oni donose novu dimenziju ovom klasičnom stilu, čineći ga modernijim i vizuelno zanimljivijim.

Za dodatnu dozu kreativnosti možete se inspirisati radom majstor manikirke Betine Goldstajn i ukrasiti nokte sitnim reflektirajućim detaljima postavljenima uz vrhove. Alternativno, njena interpretacija “rastaljenog” metalik efekta s asimetričnim, gotovo kapajućim završetkom savršen je izbor za sve koji žele upečatljiviji look.

Ako ipak preferirate minimalizam, majstor manikirka Lois Samanta predlaže jednostavnu varijantu – čisti srebrni francuski vrh na kratkim, uredno oblikovanim noktima. Prozirna baza vizuelno izdužuje nokte i prste, dok metalik detalj dodaje suptilan, ali efektan pomak.

Šik, moderno i lako prilagodljivo različitim stilovima, metalik francuski manikir potvrđuje da čak i najklasičniji beauty trendovi uvek mogu dobiti novo, uzbudljivo poglavlje.

