Zamislite mirnu šetnju tropskom plažom. Pogledate gore i ugledate prekrasan slap zlatne, ružičaste i narandžaste boje na nebu dok sunce zalazi. Iako zvuči idilično, ne morate rezervsrati let da biste doživeli tu lepotu. Sve što vam treba su dve (ili više) nijanse rumenila i tečni hajlajter kako biste stvorili savršeni "sunset blush" efekat.

Ovaj novi makeup trend, inspirisan bojama zalaska sunca, počeo je dobijati popularnost nakon što je TikTok kreatorka Alisa Džanaj objavila video početkom aprila. Video, koji sada ima preko 7,3 miliona pregleda, pokazuje Alisu kako nanosi dve svetle nijanse tečnog rumenila, potez tečnog hajlajtera i meša ih zajedno. Komentari su se nizali, hvaleći njenu kreativnost, a jedan od komentara nazvao je izgled "sunset blush 🌅", i mnogi korisnici TikToka požurili su stvoriti svoje verzije ovog prekrasnog makeup stila.

Za razliku od trenda sunčanog rumenila ili izgleda rumenila nakon skijanja, sunset blush ne oponaša prirodno stanje kože. Umesto toga, koristi se mešanjem ružičastih, narandžastih ili crvenih nijansi rumenila s hajlajterom kako bi se stvorio gradijent koji podseća na najlepši prizor prirode - zalazak sunca.

Ako želite da postignete Alisinu verziju, počnite s ružičastim rumenilom na jagodicama, blizu slepoočnica. Zatim nanesite narandžasto rumenilo malo ispod toga i završite s hajlajetrom iznad oba rumenila, blizu spoljašnjeg ugla oka. Mešanje tri različita pigmenta može biti izazovno - boje se lako mogu pomešati i stopiti u jednu nijansu.

Preporučuje se odabir proizvoda iste konzistencije kako biste izbegli takve probleme. Važno je odabrati dve nijanse tečnih rumenila i tečni hajlajter jer tako će se rumenilo prekrasno stopiti i stvoriti onaj savršeni sjaj.

Za postizanje autentičnog zalaska sunca, šminkeri preporučuju odabir nijansi s toplim podtonovima. Počnite s jednom do dve tačkice svake nijanse i dodajte više po potrebi dok ne postignete željenu boju. Poslednji, ali važan korak je dodavanje svetlucavog odsjaja.

Čak i s najboljim proizvodima, i dalje je moguće pomešati sve u jednu boju i propustiti gradijent, a tu dolazi dobra tehnika stapanja. Prvo svakako pomešajte svaku nijansu pojedinačno. Možete koristiti vlažan sunđer za blendanje jer možete koristiti sve strane, lako se okrećući da ne mešate jednu boju u drugu.

Možete ostaviti svoj prekrasni gradijent kakav jeste, ali ako ga želite učvrstiti puderom, preporučuje se nanošenje nijansi rumenila u prahu koje odgovaraju svakom tečnom rumenilu koje ste koristili. Koristite pahuljasti blender za rumenilo ili suženi blender s mekim vlaknima jer omogućuje precizno nanošenje i mešanje boja kako bi se dobio onaj savršeni ombre efekat zalaska sunca.

Ako ovog leta ne možete uhvatiti tropski zalazak sunca na ostrvu, rekreacija na vašem licu mogla bi vam dati isti podsticaj melatonina. Uz trend sunset blush, možete doneti lepotu zalaska sunca direktno na svoje obraze, stvarajući šarmantni letnji izgled koji će sigurno privući pažnju.