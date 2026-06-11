Koliko god volimo malu crnu haljilnu, leto zahteva drugačiju odeću. Sada nam treba stil koji je svetliji, oštriji i lagan da nas vodi kroz vrele dane u gradu, popodne na plaži i tople večeri. A to je znak za: bele, cvetne letnje haljine!

Potraga za najboljom haljinom nije lak podvig, jer morate da vodite računa o prilici u kojoj ćete je nositi, a simim tim o stilu i kroju. Ipak jedno je izvesno: ako je birate za dan, nema ničeg boljeg od pamučne bele haljine. Za noć – saten ili žersej.

E baš takvu, prepepu, laganu i belu, nosi Ana Ivanović. I to dva puta. Jedno pre dva meseca, a drugi put juče kada je gostovala kod Rafaela Nadala na maturi polaznika njegove akademije tenisa, a drugi put pre dva meseca kada je išla na večeru s prijateljima.

Poznato je da bela boja "odbija" sunce, pa je u njoj samim tim i manje vruće, ali je veoma važno i od kog materijala je odeća sašivena. Zbog toga je bitno da se biraju prirodni materijali poput lana, svile, pamuka.



Ovakvu haljinu krojačica može da vam sašije za 2.000 dinara, što je čini savršenim komadom koji svaka žena sebi može da priušti.