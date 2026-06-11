Kada se pomenu probiotici, većina ljudi prvo pomisli na jogurt i zdravlje creva. Međutim, poslednjih godina sve više pažnje privlači njihova uloga u nezi kože. Stručnjaci ističu da stanje kožnog mikrobioma - zajednice mikroorganizama koji prirodno žive na našoj koži – može imati veliki uticaj na njen izgled, otpornost i sposobnost obnavljanja.

Koža je svakodnevno izložena stresu, zagađenju, UV zračenju, agresivnim preparatima i promenama temperature. Sve to može da naruši prirodnu ravnotežu mikrobioma, što se često manifestuje kao crvenilo, osetljivost, perutanje ili pojava nepravilnosti.

Upravo zato su proizvodi sa probiotičkim sastojcima postali zanimljivi dermatolozima i kozmetolozima.

Kako probiotici deluju na kožu?

U kozmetici se ne koriste žive bakterije, već njihovi lizatI, fermenti i drugi korisni sastojci koji nastaju njihovom preradom. Oni sadrže vitamine, aminokiseline, peptide i druge supstance koje mogu pomoći koži da lakše održi svoju zaštitnu funkciju.

Prema stručnjacima, probiotički sastojci mogu da:

podrže ravnotežu kožnog mikrobioma

pomognu u smanjenju iritacija i crvenila

ojačaju prirodnu zaštitnu barijeru kože

doprinesu boljoj hidrataciji

podrže procese regeneracije

1. Pogodni su i za osetljivu kožu

Za razliku od nekih aktivnih sastojaka poput kiselina ili retinola, probiotici uglavnom deluju nežnije. Zbog toga ih mnogi smatraju dobrim izborom za osobe koje imaju osetljivu ili reaktivnu kožu.

2. Pomažu koži da zadrži vlagu

Kada je zaštitna barijera kože očuvana, manji je gubitak vlage. Zbog toga koža deluje mekše, elastičnije i manje je sklona isušivanju.

3. Mogu doprineti smanjenju iritacija

Narušen mikrobiom često prati osećaj zatezanja, crvenilo ili pojačana osetljivost. Stručnjaci smatraju da pravilno odabrani preparati sa probiotičkim sastojcima mogu pomoći da koža lakše povrati ravnotežu.

4. Korisni su kod kože sklone nepravilnostima

Iako nisu zamena za terapiju koju preporuči dermatolog, određeni probiotički sastojci mogu biti korisna podrška osobama koje imaju problem sa čestim upalama i bubuljicama.

5. Lako se uklapaju u postojeću rutinu

Jedna od njihovih prednosti je što se mogu kombinovati sa većinom preparata za negu kože, pa ih nije teško uvrstiti u svakodnevnu rutinu.

Šta kažu stručnjaci?

Kozmetolozi ističu da je očuvanje mikrobioma postalo jedan od važnih trendova u savremenoj nezi kože. Umesto agresivnih tretmana koji narušavaju prirodnu zaštitu kože, sve više pažnje posvećuje se preparatima koji podržavaju njenu prirodnu ravnotežu.

Naravno, nijedan kozmetički proizvod ne može rešiti sve probleme preko noći. Ipak, pravilna nega, zaštita od sunca, dovoljno sna, uravnotežena ishrana i preparati prilagođeni tipu kože mogu doprineti zdravijem i lepšem izgledu tena.