Sombre trend ste već možda negde i uočili, ali niste bili sigurni da li je reč o laganoj varijanti ombrea ili pak "mekani" balajaž. Međutim, sombre je posebna tehnika farbanja kose koja je omiljena među trendseterkama i zvezdama. Sombre se opisuje kao "mekani" ombre, odnosno koristi se tehnika isticanja koja postupno posvetljuje kosu od korena do vrhova, ali to čini decentnije od tradicionalnog ombrea.

Rezultat je kosa koja izgleda prirodno, a pramenovi osunčani. Sombre se od ombrea razlikuje i po načinu nanošenja pramenova - i dok se kod ombrea ona nanosi free-hand tehnikom, sombre kod načina apliciranja boje ipak ima određenu "strategiju", kažu frizeri za Glamour i boju kose opisuju kao šik, zabavnu i otmenu. Ova tehnika farbanja kose zadržala je prednosti ombrea pa kosa deluje višedimenzionalno i kao da sadrži mnogo tonova, no pritom su prelazi "mekši".

Frizeri ističu kako je ovakva promena odlična želite li samo nekoliko nijansi svetliji izgled ili želite li, pak, dodati "dubinu" kosi. Iz tog je razloga idealan i za brinete i za plavuše, zavisno od efekta koji želite postići. Kao što smo rekli, sombre je već hit među devojkama čiji stil volimo pa ga odlično nose Lili Džejms, Hejli Biber i Rozi Hantington Vajtli.

Sombre, osim što pristaje različitim bojama kose, odlično izgleda i na raznim tipovima frizure. Tako ga možete nositi uz zavesa-šiške kakve su se nosile sedamdesetih godina, a sad dolaze u još boljem izdanju ili s gustim kovrdžama, kao i laganim talasima. Kad je u pitanju boja kose, sombre odlično izgleda uz nektar plavu, zatim s tzv. ash blonde, bronde nijansom koja se nalazi na granici smeđe i plave te uz medeno smeđu.

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