Ben Aflek i Dženifer Lopez konačno su finansijski završili jedno od najpoznatijih poglavlja svoje veze, nakon što je glumac odlučio da se odrekne svog udela u luksuznoj vili na Beverli Hilsu.

Reč je o imanju vrednom oko 60 miliona dolara, koje su kupili 2023. godine tokom obnove svoje romanse. Vila, koja se prostire na ogromnoj površini i ima brojne luksuzne sadržaje poput bazena, sportskih terena i velike garaže, trebalo je da bude njihov zajednički dom, ali je na kraju postala simbol kraja njihove veze.



Nakon razvoda 2024. godine, nekretnina je dugo bila na tržištu, ali bez uspeha zbog visoke cene i troškova održavanja. U međuvremenu su oboje nastavili dalje, Aflek je kupio novu kuću bliže svojoj deci, dok je Lopez ostala da živi u zajedničkoj vili.

Najnovijom odlukom, Aflek se potpuno odrekao svog dela bez naknade, čime je Lopez preuzela punu kontrolu nad imanjem, uključujući sve troškove i buduću moguću prodaju. Ovaj potez mnogi tumače kao konačno zatvaranje emotivnog i finansijskog poglavlja njihove veze.

Iako su oboje nastavili svoje karijere i trenutno su slobodni, jasno je da su nakon raskida krenuli potpuno različitim putevima, kako privatno, tako i profesionalno.