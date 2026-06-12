Leto je teško zamisliti bez sandala. Kada temperature porastu, otvorena obuća postaje prvi izbor za svakodnevne obaveze, šetnje i odmor. Međutim, upravo kod sandala mnogi prave greške koje mogu da dovedu do žuljeva, bolova u stopalima, pa čak i problema sa kolenima i kičmom.

Stručnjaci upozoravaju da većina ljudi pri izboru letnje obuće i dalje daje prednost izgledu umesto udobnosti i pravilne potpore stopalu. Posledice se često osete tek nakon nekoliko sati hodanja.

1. Kupujete previše mekane sandale bez potpore

Mnogi veruju da su najmekše i najfleksibilnije sandale ujedno i najudobnije. Međutim, upravo takvi modeli često mogu da izazovu probleme.

Ako sandalu bez problema možete da savijete na pola, stopalo tokom hoda nema dovoljnu podršku. Tada mišići i tetive preuzimaju veće opterećenje, što može dovesti do bolova i zamora stopala.

Stručnjaci preporučuju modele sa stabilnijim đonom koji pruža oslonac i ublažava pritisak prilikom hodanja.

2. Nove sandale odmah nosite ceo dan

Jedna od najčešćih grešaka jeste da novi par sandala prvi put obujete za dužu šetnju, izlet ili putovanje.

Svakoj obući je potrebno vreme da se prilagodi stopalu. Ako ih nosite satima već prvog dana, lako mogu da se pojave žuljevi, ogrebotine i bolna mesta.

Zato je preporuka da nove sandale prvo nosite kraće vreme. Za osetljive delove stopala mogu da pomognu zaštitni flasteri ili ulošci protiv trenja.

3. Japanke nosite od jutra do mraka

Japanke su omiljena letnja obuća, ali stručnjaci upozoravaju da nisu namenjene za dugo hodanje.

Pošto nemaju adekvatnu potporu, prsti moraju stalno da "hvataju" obuću kako ne bi spala sa noge. To dodatno opterećuje mišiće i tetive stopala.

Dugotrajno nošenje japanki može da dovede do:

bolova u petama,

upale plantarne fascije,

problema sa Ahilovom tetivom,

stres fraktura,

bolova u kolenima i donjem delu leđa.

Poseban problem predstavlja tanak đon koji ne ublažava dovoljno udarce pri hodu po asfaltu ili betonu.

4. Birate potpuno ravne sandale

Mnogi smatraju da su ravne sandale najzdraviji izbor jer nemaju potpeticu. Ipak, ni potpuno ravan đon nije idealan.

Ako sandala nema podršku za svod stopala, ono se lakše izvrće ka unutra, što dodatno opterećuje ligamente i tetive.

Posledice mogu biti bolovi u stopalima, listovima i Ahilovoj tetivi, naročito nakon dužeg hodanja.

5. Ne obraćate pažnju na materijal

Tokom leta stopala prirodno otiču i više se znoje. Ako su sandale napravljene od tvrdih sintetičkih materijala koji ne propuštaju vazduh, povećava se rizik od iritacije kože.

Najčešći problemi su:

žuljevi,

crvenilo i iritacije,

pojačano znojenje,

gljivične infekcije,

ispucale pete.

Problem mogu da predstavljaju i modeli bez zadnjeg kaiša, jer stopalo tokom hoda nema dovoljnu stabilnost.

Kako izabrati sandale koje čuvaju stopala?

Stručnjaci savetuju da pri kupovini obratite pažnju na nekoliko stvari:

birajte stabilan đon sa dobrom potporom,

izbegavajte previše mekane modele,

proverite da kaiševi ne pritiskaju osetljiva mesta,

nove sandale razgazite postepeno,

japanke čuvajte za kraće relacije,

birajte prozračne materijale,

redovno negujte i hidrirajte stopala.

Kod sandala nije najvažnije kako izgledaju, već koliko podrške pružaju stopalu. Dobar model može da napravi ogromnu razliku i sačuva vas bolova tokom celog leta.