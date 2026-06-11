Kada temperature pređu 30 stepeni, malo koji komad garderobe može da se meri sa haljinom. Ne morate da razmišljate šta ćete kombinovati, da li se boje slažu ili da li vam je u pantalonama previše vruće. Dovoljna je jedna dobra haljina i spremni ste za posao, šetnju, kafu ili večernji izlazak.

Ipak, pronaći model koji je istovremeno udoban, moderan i praktičan nije uvek lako. Zato modni stručnjaci za leto 2026. izdvajaju pet modela koji će dominirati ulicama, plažama i društvenim mrežama.

1. Bela pamučna haljina - večiti letnji klasik

Bela haljina od pamuka i ovog leta ostaje jedan od najpoželjnijih komada garderobe. Deluje sveže, lagano i elegantno čak i kada je najtoplije.

Najpopularniji su modeli od poplina, pamučne čipke i laganih prirodnih materijala. Midi dužina, jednostavan kroj i minimalno detalja čine je idealnim izborom za svaki dan.

Uz ravne sandale i pletenu torbu izgleda opušteno, dok uz elegantniju obuću lako postaje izbor za večernji izlazak.

2. Haljina-majica - obukla i izašla

Za dane kada nemate vremena za kombinovanje, haljina-majica je pravo rešenje.

Najlepše izgledaju modeli od debljeg trikotažnog materijala koji prati liniju tela, ali ne prijanja previše. Midi i maksi dužine posebno su popularne ove sezone.

Odlično se kombinuje sa patikama, baletankama, japankama ili laganim sakoom.

3. Košulja-haljina - spas za gradske vrućine

Košulja-haljina spaja udobnost i eleganciju bolje od gotovo bilo kog drugog modela.

Dovoljno je zatvorena za posao i grad, a dovoljno lagana za letnje temperature. Najtraženiji su modeli od lana, pamuka i viskoze u beloj, bež, plavoj ili prugastoj varijanti.

Može se nositi sa kaišem za naglašen struk ili potpuno opušteno.

4. Asimetrična haljina - za efektniji izgled

Jedno otkriveno rame, neobičan izrez ili asimetričan porub ove godine su među najvećim trendovima.

Takve haljine izgledaju posebno atraktivno za večernje šetnje, letnje proslave i odmore, a pritom ne zahtevaju mnogo nakita ni dodataka.

Najbolje prolaze modeli u crnoj, krem, pesak ili maslinastoj boji.

5. Heklane i čipkane haljine - hit leta

Haljine od heklanih materijala i čipke unose dozu romantike i boho stila u letnju garderobu.

Posebno su popularni midi i maksi modeli u belim, krem i bež nijansama. Za grad se preporučuju varijante sa postavom, dok su providniji modeli rezervisani za plažu.

Koju izabrati?

Ako tražite jednu haljinu za celo leto, modni stručnjaci preporučuju košulja-haljinu ili belu pamučnu haljinu jer se najlakše uklapaju u različite prilike.

Za najveće vrućine idealna je haljina-majica, dok će ljubiteljke trendova najčešće birati asimetrične krojeve i heklane modele.

Jedno je sigurno - leto 2026. donosi haljine koje ne služe samo za fotografije na društvenim mrežama, već su dovoljno praktične da u njima provedete ceo dan i pritom izgledate sređeno bez mnogo truda.