Komarci mogu brzo da pokvare letnje veče, često „upadajući“ na koktele na terasi ili na roštilj tokom vikenda. Popularne metode zaprašivanja mogu ih ukloniti iz dvorišta, ali su često štetne i za korisne insekte, uključujući pčele. Ako želite prostor bez komaraca na otvorenom, a da ne naškodite pčelama i drugim oprašivačima, možete isprobati popularnu metodu „kofe propasti“ za komarce.

Stručnjaci sa sajta Martha Stewart objašnjavaju kako ova metoda funkcioniše, daju uputstvo kako da napravite svoju i kako da maksimalno povećate njenu efikasnost kako biste jednom zauvek otklonili ove nepozvane, krvopije.

Kako to funkcioniše?

„Kofa propasti“ za komarce dobila je ime po tome što jaja komaraca uđu u nju, ali ništa ne izlazi iz nje.

„To je zato što je cilj ove metode da ubije komarce u stadijumu larve, čime im se nikada ne daje šansa da se razviju u odrasle jedinke koje nas ubadaju“, objašnjava stručnjak za kontrolu štetočina Greg Makendal.

Cilj je da se komarci privuku u kofu koja sadrži stajaću vodu i nekoliko šaka pokošene trave.

„To oponaša idealno mesto za razmnožavanje insekata, ali najvažniji detalj je da se voda pomeša sa bakterijom Bacillus thuringiensis israelensis, koja ubija larve komaraca“, objašnjava on. „Ona deluje tako što proizvodi proteinske toksine koji oštećuju digestivni trakt larvi kada ih one unesu.“

Ova bakterija nije toksična za ljude i divlje životinje, ali deluje kao larvicid, ubijajući larve komaraca i sprečavajući ih da se razviju u odrasle jedinke koje bodu i prenose bolesti.

Da li je efikasno?

Odrasli komarci koji su već u vašem dvorištu (i traže mesto za polaganje jaja) i dalje će biti prisutni. Međutim, ova metoda je veoma efikasna u prekidanju ciklusa i smanjenju broja odraslih komaraca u narednim generacijama.

„Jedna ženka komarca može da položi između 1.000 i 3.000 jaja tokom svog kratkog života“, objašnjava Bruk Edison, dizajnerka održivog pejzaža i vlasnica studija ,,Lark Haven Studio". „S obzirom na eksponencijalni rast populacije, vaša ‘kofa za komarce’ može napraviti veliku razliku. Životni ciklus komarca traje oko dve nedelje, tako da bi razliku trebalo da primetite u roku od nekoliko nedelja.“

Jedna kofa može pomoći, ali domaćinstva obično imaju bolje rezultate kada postave više kofa po dvorištu—posebno ako uklone druge izvore stajaće vode. „Preporučio bih da postavite nekoliko kofa i rasporedite ih strateški po dvorištu“, predlaže Makendal. „Nema potrebe da njima pokrijete celo dvorište, ali nekoliko kofa na razmaku od 15 do 30 metara je dobar početak. Takođe je najbolje da budu u senovitim delovima, gde komarci prirodno vole da se razmnožavaju.“

Važno je pratiti uputstva za zamenu BTI tableta. Većina mora da se menja na svaka četiri do šest nedelja da bi metoda ostala efikasna.

Kako napraviti svoju „kofu propasti“ za komarce

Ova metoda je jednostavan način da se boravak na otvorenom učini prijatnijim, uz zaštitu korisnih insekata.

Potrebni materijal uključuje:

Kofa od 5 galona

Voda

Baštenski otpad (veća šaka)

BTI disk (može se naći u prodavnicama alata ili baštenskim centrima)

Žičana mreža (pileća žica)

„Nađite senovito mesto na imanju, ubacite lišće i grančice i napunite kofu do pola“, kaže Edisonova.

BTI se smatra bezbednim za ljude, kućne ljubimce, ptice, ribe i većinu korisnih insekata, ali naravno treba paziti na malu decu i životinje u blizini kofe. Ako imate ribnjak ili pojilo za ptice, BTI se može koristiti i tamo kako bi se sprečilo razmnožavanje komaraca.

Ako želite da sprečite male životinje, guštere i žabe da upadnu u kofu i eventualno se utope, preko nje možete postaviti žičanu mrežu.

„Zaista je tako jednostavno“, dodaje Makendal. „Više ćete vremena potrošiti kupujući materijal nego što ćete je sastavljati.“

Zaštita oprašivača

„Kofa propasti“ štiti oprašivače jer kontroliše komarce bez široke upotrebe pesticida koji uništavaju sve insekte.

„Oprašivači neće biti zainteresovani za kofu jer ona za njih nema svrhu“, kaže Makendal. „Komarce će, s druge strane, privući kao idealno mesto za polaganje jaja. Čak i ako pčela ili neki drugi korisni insekt dođe u kontakt sa vodom, BTI je specifičan larvicid koji im ne šteti.“

Prekidanje ciklusa razmnožavanja komaraca na netoksičan način smanjuje potrebu za štetnim metodama zaprašivanja, koje ubijaju insekte neselektivno.

„Hemikalije koje se koriste u zaprašivanju komaraca su takođe toksične za ljude i kućne ljubimce, pa bi svima bilo bolje da se ta praksa ukine“, kaže Edisonova. „Ne samo da se insekti odmah ubijaju prilikom prskanja, već se neke hemikalije zadržavaju na biljkama. Ako oprašivač sleti na tretiranu biljku, kontakt može biti smrtonosan.“

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