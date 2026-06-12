Dok su reflektori na stadionu bili usmereni ka spektakularnim nastupima muzičkih zvezda, jedan od najupečatljivijih modnih trenutaka večeri pripao je Salmi Hajek. Holivudska diva i jedna od najpoznatijih Meksikanki na svetu pojavila se na svečanom otvaranju Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine u izdanju koje je spojilo eleganciju, tradiciju i nacionalni ponos.

Salma je pred desetine hiljada gledalaca izašla na teren kao ambasadorka Mundijala i održala emotivan govor dobrodošlice, ali je podjednaku pažnju privukla i svojim modnim izborom. Glumica je nosila sofisticirano odelo inspirisano meksičkim nasleđem, koje je na suptilan način slavilo kulturu i identitet zemlje domaćina.

Odevna kombinacija koja je nosila poruku

Umesto klasične večernje haljine, za koju se često odlučuje na velikim događajima, Salma je izabrala elegantno krojeno odelo koje je isticalo njenu figuru, ali i odražavalo duh Meksika. Poseban utisak ostavili su detalji inspirisani tradicionalnim motivima, dok su bogate boje i pažljivo odabrani aksesoari dodatno naglasili svečanost trenutka.

Mnogi modni komentatori ocenili su da je upravo Salmino izdanje bilo jedno od najuspešnijih na ceremoniji otvaranja, jer je uspelo da spoji savremenu eleganciju sa poštovanjem prema tradiciji.

Seda kosa postala njen zaštitni znak

Posebnu pažnju privukla je i njena prirodna kosa sa vidljivim sedim pramenovima, koje glumica već neko vreme ponosno pokazuje u javnosti. Umesto da ih skriva, Salma ih nosi kao simbol samopouzdanja i prihvatanja prirodnog procesa starenja, zbog čega često dobija pohvale žena širom sveta.

Njena šminka bila je svedena i elegantna, sa naglaskom na oči, dok je ostatak izgleda bio u znaku nenametljivog luksuza po kojem je poznata.

Emotivna poruka pred početak prvenstva

Tokom obraćanja publici, Salma je istakla da je Meksiko ponosan što je domaćin jednog od najvećih sportskih događaja na planeti.

„Meksiko vas dočekuje otvorenog srca, sa osmehom i ponosom na svoje nasleđe. Ovo je zemlja bogate tradicije, raznolikosti i zajedništva“, poručila je glumica, izazvavši veliki aplauz na stadionu.

Njeno pojavljivanje mnogi su ocenili kao jedan od najemotivnijih trenutaka večeri, a fotografije sa ceremonije ubrzo su preplavile društvene mreže.

Salma Hajek je još jednom pokazala da stil nije samo pitanje garderobe, već i načina na koji nosite svoju priču, poreklo i godine. Upravo zato njeno pojavljivanje na otvaranju Mundijala mnogi već nazivaju jednim od najlepših modnih trenutaka godine.