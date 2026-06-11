Ako razmišljate o šiškama, a ipak niste dovoljno odvažni odseći one "prave", možete isprobati šiške za koje kažu da su bolje od popularnih zavesa-šiški. Opisuju ih kao šiške rezervisane za one koji ih žele, a ne znaju kako će im pristajati pa ih mogu isprobati jer zbog dužine neće požaliti.

Zovu ih "chin bangs", a već je i iz samog imena jasno da se radi o šiškama dužine do brade. One su nešto suptilnija verzija zavesa-šiški, a oblikovane su tako da uokviruju lice i oko njega stvaraju mekane slojeve, piše Glamour. Ako se odlučite za ovakve šiške do brade, treba znati da su one izraženije od klasičnih slojeva u kosi, a frizeri ih preporučuju onima koji žele "omekšati" liniju vilice. Idealne su, kažu stručnjaci, za okrugla i četvrtasta lica.

Super je stvar što čak ni vlaga u vazduhu ne može pokvariti izgled ovakvih šiški jer su teže od klasičnih šiški pa se neće lako kovrdžati i uvijati, što je slučaj sa šiškama dužine poput zavesa-šiški. Ovakve šiške se mogu sušiti prirodno, a možete koristiti fen za kosu i okruglu četku s kojom šiške treba samo lagano "usmeriti" u željenom smeru.

Video: