Nastup kolumbijske zvezde Šakire na svečanom otvaranju Svetskog prvenstva 2026. izazvao je pravu buru na društvenim mrežama. Dok su jedni bili oduševljeni njenim povratkom na najveću fudbalsku scenu, drugi su ostali zbunjeni njenim izgledom, pa su se internetom munjevito proširile razne teorije.

Shakira je na stadionu Asteka u Meksiko Sitiju zajedno sa Burna Bojem izvela zvaničnu pesmu šampionata „Dai Dai“, ali ubrzo nakon nastupa pažnja javnosti skrenula je sa muzike na njen izgled.

Korisnici društvenih mreža komentarisali su da pevačica izgleda drugačije nego ranije, navodeći frizuru, naočare, šminku i stajling kao razlog za sumnju. Pojedini su čak tvrdili da žena na bini nije bila Šakira, već njena poznata imitatorika, što je pokrenulo lavinu komentara i rasprava.

Iako za takve tvrdnje ne postoje nikakvi dokazi, snimci sa ceremonije nastavili su da kruže internetom, a brojni korisnici iznosili su svoje teorije o tome šta se zapravo dogodilo.

S druge strane, pevačicini fanovi odmah su stali u njenu odbranu. Smatraju da je reč o potpuno neutemeljenim nagađanjima i ističu da je Šakira jednostavno promenila imidž za veliki spektakl.

Dok jedni raspravljaju o njenom izgledu, drugi podsećaju da je upravo njen nastup bio jedan od najiščekivanijih trenutaka ceremonije otvaranja Mundijala, koja je okupila desetine hiljada navijača i milione gledalaca širom sveta.