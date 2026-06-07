Pevačica Tijana Bogićević je za jedan svoj nastup odabrala jednostavnu, ali veoma efektnu kombinaciju koja spaja eleganciju i trendove.

U centru pažnje našle su se široke pantalone ravnog kroja u svetloj bež nijansi, model koji vizuelno izdužuje figuru i lako se uklapa u različite stilove. Slični modeli trenutno se mogu pronaći po veoma pristupačnim cenama, već od oko 1.200 dinara.

Gornji deo stajlinga činila je bela krop košulja sa asimetričnim krojem i opušteno otkopčanim okovratnikom, što je celom izdanju dalo modernu i ležernu notu. Struk je ostao diskretno naglašen, pa je kombinacija istovremeno delovala ženstveno i sofisticirano.

Od nakita je odabrala upečatljivu ogrlicu skulpturalnog oblika, koja je bila dovoljan detalj da zaokruži celokupan izgled bez potrebe za dodatnim aksesoarima.

Posebnu pažnju privukla je i frizura, tj. duga kosa oblikovana u blage, razbarušene talase koji su stajlingu dali dozu glamura i nenametljive elegancije.

Ovo je jedno od onih modnih izdanja koje pokazuje da za efektan izgled nije potrebno potrošiti bogatstvo, već samo odabrati nekoliko dobro uklopljenih komada.

Dopada li vam se njen stajling?