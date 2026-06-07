Hemijski pilinzi namenjeni kućnoj upotrebi mogu pomoći u uklanjanju površinskog sloja mrtvih ćelija kože, čime ten postaje svežiji, glađi i ujednačeniji. Iako su blaži od profesionalnih tretmana koji se rade u ordinacijama, zahtevaju pažljivu upotrebu jer mogu izazvati iritacije, crvenilo ili opekotine ukoliko se koriste nepravilno.

Prvi korak je upoznavanje sa sastojcima. Različite kiseline imaju različite namene: neke pomažu u čišćenju pora i kontroli masnoće, druge podstiču hidrataciju i obnavljanje kože, dok pojedine deluju na bore, fleke i gubitak elastičnosti. Zato je važno odabrati proizvod koji odgovara potrebama i tipu kože.

Stručnjaci ističu da koncentracija kiseline nije jedini pokazatelj jačine proizvoda. Na delovanje utiču i drugi sastojci, kao i pH vrednost formulacije. Zbog toga blaži pilinzi, korišćeni redovno i prema uputstvu, mogu dati dobre rezultate uz manji rizik od neželjenih reakcija.

Pre prve upotrebe preporučuje se testiranje proizvoda na manjem delu kože, posebno kod osoba sa osetljivim tenom. Tako se može proveriti da li postoji sklonost ka iritaciji ili alergijskoj reakciji.

Kožu pre pilinga nije potrebno dodatno pripremati agresivnim tretmanima. Dovoljno je temeljno ukloniti šminku i nečistoće, bez dodatne eksfolijacije. Takođe, važno je napraviti pauzu između hemijskog pilinga i drugih intenzivnih procedura, poput depilacije, laserskih tretmana ili dužeg izlaganja suncu.

Poseban oprez potreban je kod proizvoda koji sadrže retinol. Njihovu upotrebu trebalo bi obustaviti nekoliko dana pre tretmana kako bi se smanjila mogućnost iritacije kože.

Sa hemijskim pilinzima ne treba preterivati. Jače formule uglavnom se koriste jednom mesečno, dok se blaži preparati za kućnu negu mogu primenjivati jednom nedeljno, u skladu sa preporukama proizvođača.

Nega nakon tretmana jednako je važna kao i sam piling. Koža je tada osetljivija na spoljašnje uticaje, pa je neophodna svakodnevna zaštita od sunca visokim zaštitnim faktorom. Takođe se savetuje korišćenje blagih preparata za negu i izbegavanje teške šminke neposredno nakon tretmana kako bi koža imala dovoljno vremena za oporavak.