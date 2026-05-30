Proleće/leto 2026. je otvorilo vrata nostalgiji za devedesetima.

Sa njom je minimalizam preuzeo garderobu kao nikada pre, a dokaz za to je i naš sopstveni eksperiment, u kojem smo se tokom jedne nedelje okušali u oponašanju stila Karolin Beset-Kenedi. Posmatrali smo njenu odeću, ali i obuću.

Osim mokasina, najviše je volela jednostavne sandale. Konkretno, japanke su bile njen omiljeni izbor za ležernije kombinacije, odluka koja, sudeći po trendovima, deluje savršeno.

Providne sandale

Naime, među svim sandalama koje će dominirati ovog proleća, takozvane ,,thong" sandale vratile su se na velika vrata, i to u luksuznijim verzijama poput onih od brenda ,,Balenciaga". Dovodeći jednostavnost devedesetih do samog maksimuma, pronašli smo i mikrotrend koji tu diskretnost podiže na još viši nivo. Reč je o modelu u kojem je deo koji prekriva gornji deo stopala potpuno providan.

Međutim, koliko prozirne sandale vizuelno izdužuju noge, shvatili smo tek kada ih je obula glumica Anja Tejlor-Džoj. Anja nije odabrala nama omiljene prozirne ,,thong" sandale, ali je efekat identičan.

U svetlucavoj srebrnoj kreaciji brenda ,,Bob Mackie", Anja je privukla sve poglede na ceremoniji ,,Hollywood Walk of Fame" posvećenoj Majli Sajrus. Arhivska haljina od belog satena i kristala s efektnim resicama, koju je glumica ponela ovom prilikom, datira još iz resort kolekcije za 1990. godinu.

Kombinovala ju je s jedva primetnim sandalama s prozirnim kaišićem. Iako ovaj ,,naked shoe" trend na prvu može delovati riskantno, za modne entuzijaste on je pun pogodak jer provereno izdužuje figuru, prenosi Vogue.

