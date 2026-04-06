April 2026. donosi snažnu astrološku energiju i finansijski napredak za tri horoskopska znaka. Sve planete su u direktnom hodu do početka maja, što znači da je idealan trenutak za donošenje odluka, pokretanje poslova i preuzimanje kontrole nad novcem, ističe astrolog Kejt Ros.

Tri znaka imaju najveće šanse za finansijski uspeh:

RIBE

Vreme je za veliki finansijski preokret. Ribe ulaze u period u kojem mogu značajno poboljšati svoju finansijsku situaciju. Početak aprila donosi pojačanu energiju u polju novca, dok sredinom meseca dolazi do novih prilika i ponuda.

Uticaj planeta donosi motivaciju za nove početke, ali i konkretne šanse za zaradu. Ovo je idealan trenutak za promenu posla, dodatne izvore prihoda ili ulaganja.

OVAN

Hrabri potezi donose novac. Za Ovna april je jedan od najvažnijih meseci u godini. Veliki broj planeta u ovom znaku donosi snažnu ličnu transformaciju i priliku za novi početak. Ovaj period donosi jasne signale da treba preuzeti inicijativu i iskoristiti prilike koje se pojavljuju.

Finansijski napredak posebno dolazi nakon druge polovine meseca, kada se otvaraju vrata za veću zaradu i stabilnost. Važno je slušati intuiciju i ne plašiti se velikih promena, jer upravo one mogu doneti dugoročnu finansijsku korist.

BIK

Novi ciklus novca i stabilnosti. Bik je znak koji prirodno teži finansijskoj sigurnosti, a april donosi početak novog ciklusa zarade. Kraj meseca otvara mogućnosti za inovacije, nove ideje i drugačiji pristup novcu. Ovo može uključivati tehnologiju, onlajn poslove ili potpuno nove izvore prihoda.

Iako promene neće doći preko noći, ovaj period postavlja temelje za dugoročan finansijski rast, ističe astrolog Kejt Ros za portal "Your Tango". Najvažnije je ostati otvoren za nove prilike i spreman na prilagođavanje.

