Iako je unos dovoljne količine vode najvažniji, određene namirnice takođe mogu doprineti održavanju optimalnog nivoa tečnosti u organizmu.

Pored toga što sadrže veliku količinu vode, ove namirnice obiluju vitaminima, mineralima i drugim korisnim nutrijentima.

Lubenica

Lubenica je jedna od najhidratantnijih namirnica jer se sastoji uglavnom od vode. Osim što osvežava i gasi žeđ, može doprineti boljem varenju i pomoći organizmu da se oslobodi viška tečnosti. Zbog prirodne slatkoće često je omiljeni letnji izbor.

Spanać

Lisnato zeleno povrće, poput spanaća, sadrži veliku količinu vode i može doprineti dnevnom unosu tečnosti. Pored toga, bogat je vitaminima, mineralima i magnezijumom, koji imaju važnu ulogu u funkcionisanju organizma.

Krastavac

Krastavac važi za jednu od najosvežavajućih letnjih namirnica. Zahvaljujući visokom sadržaju vode, često se preporučuje kao deo ishrane tokom toplih dana. Istovremeno može pomoći održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu.

Jagode

Ovo omiljeno sezonsko voće sadrži veliku količinu vode, zbog čega predstavlja odličan izbor za osveženje. Jagode su bogate vitaminima, mineralima i antioksidansima koji doprinose opštem zdravlju organizma.

Narandže

Narandže su poznate po visokom sadržaju vitamina C, ali istovremeno sadrže i značajnu količinu vode. Redovna konzumacija ovog voća može doprineti hidrataciji, podršci imunitetu i unosu važnih hranljivih materija.

Pravilna hidratacija ne zavisi samo od količine vode koju pijemo. Uključivanje voća i povrća bogatog vodom u svakodnevnu ishranu može biti jednostavan način da organizam lakše podnese visoke temperature i ostane osvežen tokom celog dana.