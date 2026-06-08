Ketrin Zita-Džons i Majkl Daglas privukli su pažnju tokom vikenda posvećenog trci Formule 1 u Monaku, gde su pokazali da su i posle 25 godina braka jednako zaljubljeni.

Glumica je na društvenim mrežama podelila zajednički selfi nastao na brodu, na kojem pozira sa suprugom dok u pozadini dominira prepoznatljiv pejzaž Monaka. Oboje su nosili šešire i tamne naočare za sunce, a osmesi nisu izostali.

Pored opuštenih trenutaka na vodi, par je fotografisan i tokom šetnje kroz Monte Karlo, gde su se držali za ruke dok su pratili dešavanja vezana za jednu od najprestižnijih trka u kalendaru Formule 1.

Među poznatim ličnostima koje su prisustvovale trkačkom vikendu našle su se i Kim i Kloi Kardašijan, Sintija Erivo i modni kreator Tomi Hilfiger.

Ovo nije prvi put da Ketrin Zita-Džons i Majkl Daglas uživaju na Velikoj nagradi Monaka. Par je viđen na istom događaju i 2023. godine, dok su prošle godine zajedno sa sinom Dilanom prisustvovali trci Formule 1 u Las Vegasu.

Njihov odlazak u Monako usledio je nekoliko meseci nakon što su obeležili veliki jubilej, tj. 25 godina braka. Tim povodom glumica je na Instagramu podelila emotivnu poruku u kojoj se prisetila dana venčanja i zahvalila suprugu na godinama ljubavi i podrške.

Majkl Daglas joj je uzvratio objavom stare zajedničke fotografije i romantičnom čestitkom, još jednom potvrdivši da njihova ljubavna priča i dalje traje punim sjajem.

Par ima dvoje dece, sina Dilana i ćerku Keris, a važe za jedan od najdugovečnijih i najstabilnijih holivudskih brakova.