Plamenjača je jedna od najčešćih i najopasnijih bolesti paradajza, a u povoljnim uslovima može da uništi čitav zasad za svega nedelju dana. Ova gljivična bolest napada listove, stabljiku i plodove, a posebno se brzo razvija tokom perioda povećane vlažnosti vazduha.

Prvi simptomi najčešće se pojavljuju na donjim listovima u vidu vodenastih pega koje vremenom postaju sive ili braon boje. Kako bolest napreduje, pege se šire, listovi se suše, a promene postaju vidljive i na stabljici i plodovima. Zaraženi plodovi dobijaju tamne i ulegnute fleke, dok biljka na kraju izgleda kao da ju je zahvatio plamen.

Stručnjaci ističu da je prevencija najvažnija u borbi protiv plamenjače. Preporučuje se korišćenje zdravog rasada, poštovanje plodoreda i sadnja sorti koje imaju povećanu otpornost na ovu bolest. Takođe, biljke treba zalivati direktno uz koren, bez kvašenja listova, kako bi se smanjila mogućnost razvoja infekcije.

Važno je obezbediti dovoljno prostora između biljaka kako bi vazduh mogao nesmetano da cirkuliše. Sve zaražene delove biljke potrebno je odmah ukloniti i uništiti kako ne bi predstavljali izvor daljeg širenja bolesti.

Kao prirodna sredstva zaštite često se koriste rastvori mleka i preparati od poljskog rastavića. Ovi preparati mogu pomoći u jačanju biljaka i smanjenju rizika od razvoja gljivičnih oboljenja, naročito ako se primenjuju preventivno.

Međutim, tokom kišnih i vlažnih sezona prirodne mere često nisu dovoljne, pa se primenjuju fungicidi. Stručnjaci savetuju da se izbor preparata prilagodi uslovima i fazi razvoja bolesti, uz obavezno poštovanje uputstava proizvođača, zaštitnih mera i karence.