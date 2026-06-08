Mnogi misle da je za obilazak evropskih gradova potrebno izdvojiti pravo malo bogatstvo, ali uz dobro planiranje moguće je organizovati putovanje u dva grada za manje od 500 evra za 7 dana. Ključ je u tome da se troškovi drže pod kontrolom i da se novac troši na iskustva, a ne na stvari koje se lako mogu izbeći.

Kupite karte na vreme

Jedno od najvažnijih pravila za jeftino putovanje jeste rana kupovina avionskih karata. Najpovoljnije cene često se mogu pronaći mesec do dva pre polaska, posebno kod low-cost kompanija. Fleksibilnost oko datuma putovanja takođe može doneti značajne uštede.

Putujte samo sa rancem

Dodatni prtljag često košta skoro koliko i sama karta. Zbog toga se isplati putovati samo sa rancem ili ručnim prtljagom. Osim što štedi novac, ovakav način putovanja olakšava kretanje između gradova i izbegavanje čekanja na aerodromima.

Birajte hostele umesto hotela

Smeštaj je jedna od najvećih stavki u budžetu svakog putovanja. Krevet u hostelu često košta višestruko manje od hotelske sobe, a mnogi moderni hosteli nude odlične uslove, centralne lokacije i priliku za upoznavanje drugih putnika.

Koristite gradski prevoz

Taksi može brzo da isprazni novčanik. Metro, tramvaji i autobusi u većini evropskih gradova predstavljaju najjeftiniji i najpraktičniji način za obilazak znamenitosti. Dnevne ili višednevne karte često donose dodatne uštede.

Ne jedite svaki obrok u restoranima

Lokalne pekare, marketi i ulična hrana mogu biti znatno povoljniji od restorana, a često pružaju autentičnije iskustvo. Umesto skupih večera svakog dana, dovoljno je povremeno počastiti sebe obrokom u restoranu, dok se ostatak budžeta može sačuvati za obilazak grada.

Između gradova putujte vozom

Evropska železnička mreža omogućava jednostavno i relativno povoljno putovanje između gradova. Vozovi su često jeftiniji od dodatnih avionskih letova kada se uračunaju transferi do aerodroma, a pružaju i priliku da usput uživate u pejzažima.

Ukupan trošak može da ostane ispod 500 evra, posebno ako se putovanje planira unapred i izbegavaju nepotrebni izdaci. Na taj način moguće je obići dva evropska grada, upoznati novu kulturu i stvoriti uspomene bez velikog opterećenja za kućni budžet.