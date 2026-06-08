Supruga repera Kanjea Vesta, Bjanka Cenzori, ponovo je privukla pažnju javnosti, ali ovoga puta ne provokativnim izdanjem po kojem je postala prepoznatljiva, već znatno svedenijim i elegantnijim stajlingom.

Australijska arhitektica pojavila se sa suprugom na večeri u luksuznom restoranu Sijel Blu, a mnoge je svojim izgledom podsetila na princezu Leju iz kultne franšize „Ratovi zvezda“, koju je svojevremeno tumačila pokojna glumica Keri Fišer.

Bjanka je za ovu priliku odabrala usku belu haljinu koja je pratila liniju tela, uz bele sjajne hulahopke i cipele otvorenih prstiju. Posebnu pažnju privukla je frizurom, odnosno sintetičkom perikom. Ona je kosu razdelila po sredini i isplela u dve pletenice pričvršćene pri dnu vrata. Izgled je upotpunila naglašenom šminkom sa istaknutim trepavicama i tamnijim senkama oko očiju.

Za razliku od svojih ranijih modnih izdanja, ovog puta nije nosila upečatljiv nakit, pa je celokupan stajling delovao znatno sofisticiranije i svedenije.

Kanje Vest, koji danas koristi i ime Je, pojavio se u kožnim pantalonama, beloj majici i braon kožnoj jakni, uz svetlosmeđe čizme koje su zaokružile njegovo modno izdanje.

Mnogi su ocenili da je Bjanka Cenzori ovoga puta pokazala potpuno drugačije lice svog modnog stila, koje je više naginjalo eleganciji nego provokaciji.