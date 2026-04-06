Novo istraživanje pokazuje da bi jednostavan test krvi mogao kod žena da otkrije rizik od demencija čak 25 godina pre nego što se pojave prvi simptomi. Naučnici smatraju da bi ovo otkriće moglo značajno promeniti način na koji se bolest dijagnostikuje i prati, jer omogućava mnogo raniju prevenciju.

Studija je pokazala da su povišeni nivoi proteina p-tau217, koji se povezuje sa promenama u mozgu karakterističnim za Alchajmerova bolest, snažno povezani sa kasnijim padom kognitivnih funkcija kod žena koje su u početku bile potpuno zdrave.

Istraživanje je pratilo više od 2.700 žena starosti između 65 i 79 godina tokom čak 25 godina. Na početku su sve bile bez problema sa pamćenjem, ali se pokazalo da su one sa višim nivoom ovog proteina imale oko tri puta veći rizik da kasnije razviju demenciju.

Protein p-tau217 povezan je sa nakupljanjem štetnih naslaga u mozgu koje oštećuju moždane ćelije i ometaju njihovu komunikaciju. Upravo su takve promene tipične za Alchajmerovu bolest, koja čini većinu slučajeva demencije.

Rezultati su takođe pokazali da rizik nije isti za sve. Starije žene (iznad 70 godina) sa povišenim nivoima ovog proteina imale su izraženije kognitivno propadanje. Veći rizik primećen je i kod onih koje nose određenu genetsku varijantu povezanu sa Alchajmerom, kao i kod žena koje su koristile hormonsku terapiju u menopauzi.

Zanimljivo je i da su razlike uočene među različitim grupama žena, što ukazuje na to da na razvoj ranih simptoma mogu uticati i drugi faktori.

Stručnjaci pozdravljaju rezultate, ali naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja. Iako test deluje obećavajuće, visok nivo ovog proteina ne znači sigurno da će osoba razviti demenciju, već samo ukazuje na povećan rizik.

Cilj naučnika je da se ovakvi testovi u budućnosti koriste za rano otkrivanje i prevenciju, kako bi se bolest usporila ili čak sprečila pre nego što počne da utiče na svakodnevni život.

Video: