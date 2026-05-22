Nova verzija klasičnog boba poslednjih meseci potpuno je zaludela žene širom sveta. U pitanju je butterfly bob – moderna, lepršava frizura koja daje utisak gušće kose, omekšava crte lica i momentalno osvežava izgled.

Butterfly bob postao je hit na TikToku, društvenim mrežama i u frizerskim salonima, a mnoge žene ga biraju jer spaja praktičnost kratke kose sa volumenom i pokretom koje inače imaju duže frizure.

Šta je zapravo butterfly bob?

Ova frizura inspirisana je popularnom “butterfly” tehnikom šišanja, poznatom po slojevima koji podsećaju na pokrete leptirovih krila. Kod butterfly boba ta ideja preneta je na kraću kosu, pa rezultat izgleda moderno, razigrano i veoma ženstveno.

Karakteristični detalji ove frizure su:

kraći slojevi oko lica koji naglašavaju jagodice

stepenasto šišanje pozadi za dodatni volumen

lagano neuredan, prirodan izgled bez strogih linija

puno teksture i pokreta čak i kod tanke kose

Zbog svega toga butterfly bob deluje mladalački, elegantno i veoma efektno bez previše truda.

Zašto je toliko popularan?

Jedan od glavnih razloga jeste to što ova frizura gotovo trenutno podmlađuje lice. Slojevi omekšavaju crte, kosa izgleda bujnije, a cela frizura deluje lagano i sveže.

Frizeri posebno preporučuju butterfly bob ženama koje žele promenu, ali ne žele previše drastično šišanje.

Kome najbolje stoji?

Butterfly bob posebno lepo pristaje ženama sa ovalnim i srcolikim oblikom lica, jer naglašava jagodice i pravi lep okvir oko lica.

Ako imate okruglo lice, bolji izbor je malo duža verzija boba, takozvani lob, jer vizuelno izdužuje lice. Kod izražene vilice preporučuju se mekši i razbarušeniji slojevi koji ublažavaju crte.

Najlepše izgleda na tankoj i srednje gustoj kosi, jer stepenasto šišanje daje dodatni volumen. Čak i vrlo tanka kosa uz ovu frizuru može izgledati znatno gušće.

Kako se stilizuje?

Velika prednost butterfly boba je što možete da ga nosite na više načina:

ravno i elegantno

blago talasasto

opušteno i prirodno

sa volumenom poput salonske fen frizure

Za klasičan “butterfly” efekat dovoljno je da nanesete penu za volumen i kosu osušite okruglom četkom.

Ako želite opušteniji izgled, blagi talasi i sprej sa morskom soli daće kosi ležernu teksturu.

Da li zahteva održavanje?

Iako izgleda spontano i neopterećeno, butterfly bob ipak traži redovno šišanje kako bi zadržao oblik i volumen. Frizeri preporučuju osvežavanje na svakih šest do osam nedelja.

Ako razmišljate o promeni frizure, a želite nešto moderno, ženstveno i lako za održavanje, butterfly bob je definitivno jedan od najvećih trendova ove godine.