Stiven Kolber zvanično se oprostio od emisije „The Late Show“.

Kolber je 21. maja, snimio poslednju epizodu emisije „The Late Show with Stephen Colbert“, koja je bila ispunjena dirljivim oproštajima, pojavljivanjima poznatih ličnosti i muzičkim nastupima, prenosi People.

Nakon epizode prepune gostovanja slavnih, Kolber je u završnim trenucima emisije poveo energično zajedničko pevanje pesme „Hello, Goodbye“ grupe „The Beatles“, zajedno sa Polom Makartnijem, Elvisom Kostelom i Džonom Batistom. Pred sam kraj, publici se pridružila izvođačima na sceni tokom čuvene završnice pesme.

Emisija je zatim prikazala kadar Kolbera i Makartnija pored ogromnog prekidača za svetla Ed Saliven teatra. Nakon što su ga povukli, crvotočina (koja se pojavila ranije tokom epizode) smanjila je zgradu u snežnu kuglu. Gledaoci su potom prebačeni ispred pozorišta, na nivo ulice, a dok je svirala odjavna špica emisije, Kolberov pas Beni prišao je da onjuši kuglu.

„Hajde, Beni, idemo“, rekao je Kolber dok je zauvek završavao emisiju.

Teška odluka

Kolberova poslednja emisija dolazi gotovo godinu dana nakon što je voditelj tokom epizode emitovane 17. jula 2025. objavio da se „The Late Show“ — koji je preuzeo od Dejvida Letermana 2015. godine — završava posle više od 30 godina emitovanja. ,,CBS" je tu odluku opisao kao „isključivo finansijsku odluku u izazovnim okolnostima za kasnovečernji televizijski program“.

Kolber je u trenutku kada je objavio vest rekao da je zahvalan na svom televizijskom „domu“ tokom protekle decenije. „Izuzetno sam, duboko zahvalan za 200 ljudi koji rade ovde. Imamo priliku da pravimo ovu emisiju. Imamo priliku da ovu emisiju stvaramo jedni za druge svakog dana, po ceo dan, i imao sam zadovoljstvo i odgovornost da ono što radimo svakodnevno delim sa vama ispred ove kamere tokom poslednjih 10 godina“, rekao je.

Njegova poslednja nedelja emitovanja uključivala je gostovanja bivšeg kolege iz emisije „The Daily Show“ Džona Stjuarta, kao i Stivena Spilberga, Brusa Springstina i Dejvida Birna.

Reč voditelja

Bivši voditelj emisije „The Colbert Report“ je govorio za magazin „People“ uoči svoje poslednje epizode, nagoveštavajući da će njegov završni oproštaj biti „nešto jednostavno“.

„Nadam se da su se smejali. Nadam se da su se na kraju dana osećali bolje“, rekao je Kolber o svojoj publici. „Mislim, to je to. Mi smo tu. Mi smo poslednje što vidite. Mnogo stvari se desi tokom dana, ali mi smo poslednji koji nastupamo, i zato dajemo poslednji utisak koji ljudi čuju pre nego što odu na spavanje, i nadam se da smo im popravili dan.“

Bonus video: