Ono što je u početku bila greška pretvorilo se u veoma srećan slučaj za jednog dobitnika lutrije u Engleskoj.

Penzioner iz Taptona slučajno je kupio dve srećke i osvojio nagradu „Millionaire Street“, kada je njegov sopstveni poštanski broj izvučen kao dobitni.

Postcode Lottery je pretplatnička lutrija, a poštanski broj učesnika funkcioniše kao njegova srećka. Svakog dana se dodeljuju nagrade od 1.000 funti (oko 1.175 evra) za sve dobitne tikete u 20 poštanskih zona, dok se subotom vrednost povećava na udeo u nagradi od 1 milion funti (oko 1,175 miliona evra).

„Ovo je bila najbolja greška koju sam ikada napravio“, rekao je dobitnik Alen Tejlor nakon što je saznao da je dva puta dobio.

Prema lutriji, njegov poštanski broj S42 6AE izvučen je da deli nagradni fond od 1 milion funti (oko 1,175 miliona evra). Svaki dobitni tiket vredeo je 333.333 funte (oko 391.000 evra). Pošto je kupio dve srećke, dobio je dve dobitne nagrade, pa je ukupno osvojio 666.666 funti (oko 782.000 evra).

Sreća

Noć pre objave, Alen je u šali rekao da su organizatori lutrije možda „zaboravili njihova ulazna vrata“, nakon što je gledao televizijsku reklamu o nagradi.

Nekoliko sati kasnije, dobio je poziv koji je pokazao da nije bio u pravu.

Srećni dobitnik je podelio džekpot sa komšijom, koji je takođe imao dobitnu srećku, saopštila je lutrija.

„Nikada zaista ne očekujete da ćete pobediti. Iskreno, potpuno sam bez reči“, rekao je Alen.

Pravo vreme

Dobitak je stigao samo nekoliko nedelja nakon što su Alen i njegova supruga Bev rano otišli u penziju i počeli da planiraju sledeće poglavlje svog života. Par je rekao da bi neočekivani dobitak konačno mogao da ostvari jedan od Bevinih dugogodišnjih snova: putovanje u Australiju.

„Oduvek sam želela da odem“, rekla je Bev, objašnjavajući da je njen suprug imao jedan uslov pre nego što pristane na tako dug put. „On nikada ne bi išao osim ako ne letimo biznis klasom“, rekla je ona.

„Bio bi to predug let“, dodao je Alen. „Bar u biznis klasi možete da se ispružite i odspavate.“

Vreme dobitka je posebno značajno za porodicu. Pored proslave 24. godišnjice braka, par se priprema i za venčanje Bevinog sina.

„Ovo bi moglo da znači i malo dodatni svadbeni poklon“, rekla je Bev.

SOS Centar za lečenje i odvikavanje od kockanja pruža stručnu pomoć 24/7, a možete ih kontaktirati na +381637857144. Zavisnost od kocke je ozbiljna bolest, a SOS linije su tu za hitnu podršku i savetovanje. Druge opcije uključuju udruženje Ulog (060/35-55-275) i Institut za mentalno zdravlje.

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