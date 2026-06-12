Mnogi baštovani stalno tragaju za prirodnim načinima da poboljšaju kvalitet zemljišta i podstaknu rast biljaka bez upotrebe hemijskih preparata. Jedan od trikova koji poslednjih godina privlači sve veću pažnju jeste zakopavanje sirovog jajeta direktno u zemlju prilikom sadnje.

Iako na prvi pogled deluje neobično, jaje je bogato hranljivim materijama koje mogu doprineti zdravijem razvoju biljaka. Sadrži kalcijum, fosfor i azot - elemente koji igraju važnu ulogu u jačanju korena, razvoju plodova i rastu zelene mase.

Zašto baštovani zakopavaju jaja?

Kada se jaje nađe u zemlji, ono se postepeno razgrađuje i oslobađa hranljive materije koje biljka može da koristi tokom dužeg perioda. Za razliku od brzih đubriva, ovaj proces traje mesecima i predstavlja svojevrsnu prirodnu rezervu hranljivih sastojaka.

Kalcijum pomaže jačanju biljnih ćelija i može doprineti boljoj otpornosti biljaka, dok fosfor podstiče razvoj korenovog sistema, cvetanje i formiranje plodova. Azot je važan za rast lišća i ukupni razvoj biljke.

Kako pravilno koristiti jaje u bašti?

Najčešće se koristi prilikom sadnje. Potrebno je iskopati rupu duboku desetak do petnaest centimetara, staviti celo sirovo jaje, prekriti ga slojem zemlje, a zatim posaditi biljku iznad njega.

Važno je da jaje ne bude u direktnom kontaktu sa korenom kako ne bi došlo do neprijatnih mirisa ili prebrzog raspadanja u površinskom sloju zemljišta.

Ovu metodu mnogi koriste kod paradajza, paprike, tikvica, krastavaca i drugih kultura koje tokom sezone imaju povećane potrebe za hranljivim materijama.

Korisne su i ljuske

Ni ljuske ne treba bacati. Nakon što se osuše i usitne, mogu se posuti oko biljaka ili umešati u zemlju. One postepeno oslobađaju kalcijum i poboljšavaju strukturu zemljišta, čineći ga rastresitijim i pogodnijim za razvoj korena.

Još bolji efekat uz kompost i pepeo

Iskusni baštovani često kombinuju jaja sa kompostom, humusom ili drvenim pepelom kako bi zemljište dobilo širi spektar hranljivih sastojaka. Ipak, stručnjaci upozoravaju da nijedna prirodna prihrana ne može da zameni redovno zalivanje, kvalitetno zemljište i dovoljno sunčeve svetlosti.

Iako nije čarobno rešenje za svaki problem u bašti, zakopavanje jajeta predstavlja jednostavan, jeftin i prirodan način da se zemljište dodatno obogati i pruži biljkama bolji start za rast i razvoj.