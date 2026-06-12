Koga to ljubi? Ozloglašeni glumac uhvaćen u akciji sa novom dragom, ali prošlost sa bivšom se ne zaboravljaPrethodna vest
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Ljudi masovno zakopavaju jaja u zemlju: Baštovani tvrde da biljke posle ovoga rastu brže i jače
Sve više baštovana koristi neobičan trik sa sirovim jajetom kao prirodnu prihranu za biljke.
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