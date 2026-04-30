Otac koji je opisao poslednju godinu kao „tešku” je konačno imao sreće sa lutrijom u Merilendu.

Strastveni igrač lutrije je 24. aprila svratio u prodavnicu u Rozejdalu nakon prekovremene smene da kupi sendvič i nekoliko „50X the Cash” grebalica, prema saopštenju Maryland Lottery.

Čovek nije imao pojma da će ga kratka pauza dovesti do dobitka glavne nagrade od 100.000 dolara (85,538 evra), saopštila je lutrija.

Nakon što je došao kući, izgrebao je nekoliko listića koji nisu bili dobitni, dodali su zvaničnici.

„Psovao sam Lutriju Merilenda”, rekao je on zvaničnicima, prisećajući se razočaranja.

Zatim je došao dobitni tiket. Čovek je izgrebao svoj poslednji instant tiket i ugledao simbol ,,10X" pored iznosa od 10.000 dolara (oko 8.556 evra), saopštila je lutrija.

„Nema šanse!” prisetio se svoje reakcije nakon što je shvatio da je dobio dobitak.

Pravo vreme

U međuvremenu, nagrada je stigla u posebno značajnom trenutku za srećnog dobitnika.

Nakon perioda nezaposlenosti i gubitka automobila, čovek je rekao zvaničnicima da je počeo da radi kao čistač ulica kako bi nastavio da izdržava svoje dve tinejdžerke.

Iako je čovek zadržao vest o dobitku za sebe, zvaničnici su rekli da planira da novac od nagrade iskoristi za plaćanje računa i kupovinu novog automobila.

Druga dobitnica

Ova dobitna priča dolazi nakon što je jedna žena iz Merilenda ranije ovog meseca osvojila šestocifrenu nagradu.

Nakon što joj je prethodna strategija donela uspeh sa tiketom ,,Pick 4", žena iz Fort Vašingtona odlučila je da „ponovo okuša sreću” u drugoj igri, saopštili su zvaničnici Lutrije Merilenda u saopštenju od 3. aprila.

Ona je otišla u prodavnicu da kupi dva ,,Pick 5" tiketa i odlučila da iskoristi poslednjih pet cifara brojača kilometraže na svom automobilu, saopštila je lutrija.

Kada se kasnije vratila da kupi još nekoliko stvari, skenirala je tikete i saznala da je dobila — dva puta.

„Kada sam skenirala tiket, pisalo je: ‘Dobitnik 50.000 dolara (oko 42.782 evra)’. Bila sam u šoku! Istrčala sam iz prodavnice i odmah otišla do auta da pozovem oca”, rekla je ona.

Njena nagrada od 100.000 dolara (85,538 evra) bila je „san i blagoslov”, rekla je zvaničnicima.

Žena isto kao i prethodni dobitnik planira da novac iskoristi za kupovinu novog automobila i otplatu računa, saopštili su zvaničnici.

Bonus video: