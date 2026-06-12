Međutim, astrologija najavljuje značajnu promenu energije nakon 15. juna, a tri horoskopska znaka konačno će osetiti da im se teret skida s leđa. Za njih se završava ciklus izazova koji traje mesecima, a pred njima se otvaraju vrata novih prilika, boljih odnosa i veće unutrašnje stabilnosti.

RAK

Za Rakove ključnu ulogu igra ulazak Jupitera u njihov znak, što predstavlja jedan od najvažnijih astroloških događaja godine. Jupiter je planeta sreće, širenja i novih mogućnosti, a njegov boravak u Raku donosi osećaj zaštite i olakšanja nakon perioda nesigurnosti. Mnogi Rakovi su tokom prethodnih meseci prolazili kroz unutrašnje preispitivanje, dok su Saturnovi aspekti donosili osećaj odgovornosti i pritiska. Sada se situacija menja. Jupiter pojačava samopouzdanje, privlači podršku drugih ljudi i otvara vrata koja su do sada bila zatvorena. Zbog toga će mnogi Rakovi imati osećaj kao da im se život konačno vraća na pravi kolosek.

DEVICA

Device su dugo bile pod uticajem napetih aspekata između Saturna i promenljivih znakova, što je stvaralo osećaj da se svaki korak napred plaća dvostrukim trudom. Nakon 15. juna dolazi do povoljnijih aspekata između Jupitera u Raku i Device, što aktivira polje podrške, prijateljstava, planova i ostvarenja želja. Ono što su Device gradile mesecima sada počinje da daje rezultate. Istovremeno, Mars im vraća energiju i odlučnost, pa više neće imati utisak da se vrte u krug. Astrološki gledano, ulaze u period u kojem će mnogo lakše privlačiti ljude i okolnosti koje rade u njihovu korist.

JARAC

Jarčevi izlaze iz teškog perioda jer Jupiter ulaskom u znak Raka aktivira njihovo polje partnerstava, dogovora i podrške drugih ljudi. Dok su prethodnih meseci imali osećaj da sve moraju sami, sada dolazi vreme saradnje i pomoći. Dodatno, Saturn, njihov vladar, nalazi se u poziciji koja Jarčevima omogućava da konačno vide konkretne rezultate svog rada. Mnogi problemi koji su ih opterećivali nisu nestali preko noći, ali se pojavljuju rešenja koja ranije nisu bila vidljiva. Upravo zato će Jarčevi imati utisak da izlaze iz tunela – ne zato što se sreća pojavila niotkuda, već zato što se kosmičke okolnosti konačno okreću u njihovu korist.