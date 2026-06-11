Desetogodišnja devojčica je proglašena „herojem“ nakon što je spasila svoju porodicu od požara u kući u Kaliforniji.

Požar je izbio u sredu, 10. juna, posle 3 časa ujutru po lokalnom vremenu, na uglu ulica Vest Sajpres Roud i Duarte Avenija u Okliju, prenosi ABC7.

Nena Morgan je rekla da je njena ćerka, Elizabet „Lizi“ Morgan, bila budna u ranim jutarnjim satima i igrala video-igre kada je nestalo struje.

Shvativši da nešto nije u redu, Elizabet je probudila svoju porodicu, uključujući četiri odrasle osobe i još dvoje dece koja su bila u kući, kako bi svi uspeli da pobegnu iz vatrene stihije, navodi CBS News,

„Nestalo je struje u kući, a kada se to dogodilo, uspaničila se, pogledala kroz prozor da vidi šta se dešava, ugledala plamen i počela da viče na sve u kući, budeći nas“, rekla je njena majka Nena Morgan. „Ona je naš heroj.“

„Potpuno sam uverena da je Elizabet Morgan heroj, jer zaista ne znam da li bismo se izvukli da smo svi spavali. Jedan od naših pasa je uginuo zbog udisanja dima, tako da je situacija veoma brzo postala ozbiljna. Zato, da, Lizi Morgan je moj heroj“, nastavila je Nena Morgan.

Gubitak

Pored jednog psa koji je uginuo usled udisanja dima, porodica je izgubila još jednog psa i mačku.

Većina njihovih ličnih stvari, uključujući ključeve od automobila i porodične fotografije, je takođe izgorela u požaru, a uspeli su da ponesu sa sobom samo nekoliko predmeta.

Brza reakcija

Nena Morgan je rekla da je Elizabet potrčala i počela da „vrišti“ da je kuća, u kojoj su živeli 14 godina, u plamenu.

„Moj suprug je ustao i proverio šta se dešava. Došao je do prednjeg dela kuće. Plamen je već probijao kroz spavaću sobu naše najstarije ćerke i širio se ka prednjem delu kuće“, rekla je Morganova. „A onda je nastao potpuni haos!“

Ponos

Nena Morgan je rekla da je „ponosna“ na svoju ćerku zbog toga što je ostala pribrana tokom čitave krize.

Vatrogasna služba okruga Kontra Kosta saopštila je za ,,CBS News" da su vatrogasci stigli na lice mesta u 3.29 časova ujutru, ali da je porodica već bila bezbedno napustila kuću zahvaljujući brzoj reakciji Elizabet.

„Kada sam se probudila, mogla sam samo da vidim kako se dim širi kroz celu kuću“, rekla je Morganova za medije. „Čvrsto sam spavala u krevetu pored supruga. Ne znam šta bi se dogodilo da Elizabet nije bila budna.“

Komandant vatrogasne jedinice Džef Beris izjavio je da su ekipe po dolasku zatekle veliki požar i oborene električne vodove pod naponom, što je otežalo njihov „početni napad na vatru“.

Uzrok požara za sada je nepoznat.

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