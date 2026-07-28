Smanjenje rasipanja hrane je hvale vredan poduhvat, ali je zamena namirnice iz špajza daleko jeftinija nego rizikovanje bolesti prenesene hranom.
Iako u mnogim slučajevima suva hrana, povrće u konzervi, brašno i začini mogu mesecima stajati na polici bez mnogo razmišljanja ili razloga za zabrinutost, stručnjaci za bezbednost hrane kažu da je rok upotrebe na pakovanju često samo deo jednačine. Stanje hrane, način na koji je skladištena i da li je njeno pakovanje ostalo neoštećeno, takođe su važni pokazatelji da li je i dalje bezbedna za jelo.
Stručnjaci u nastavku objašnjavaju koje namirnice iz špajza kojima je istekao rok zahtevaju dodatan oprez, kao i znakove upozorenja na kvar koje nikada ne bi trebalo da ignorišete.
Adaptirana mlečna formula u prahu
Adaptirana mlečna formula u prahu za odojčad nikada ne bi trebalo da se koristi nakon otisnutog roka upotrebe.
„Ako postoji jedna namirnica iz špajza za koju nikada ne bih preporučila upotrebu nakon isteka otisnutog datuma, to je adaptirana formula za odojčad”, kaže stručnjak za hranu Čika Ada Okegbe, osnivač organizacije ,,Chikkyfoodsafe" za sajt Martha Stewart. „S obzirom na to da su odojčad posebno osetljiva, to jednostavno nije vredno rizika.”
Oštećena konzervirana hrana
Bez obzira na to koliko ste nedavno kupili proizvod, oštećenu konzerviranu hranu nikada ne treba konzumirati.
„Većina namirnica iz špajza nema pravi rok trajanja”, objašnjava Okegbe. „Datumi otisnuti na većini osnovnih namirnica predstavljaju oznaku ’najbolje upotrebiti do’, što ukazuje na kvalitet, a ne na bezbednost”, zbog čega je izuzetno važno obratiti pažnju na samo stanje konzervi.
„Nikada nemojte ignorisati bilo kakvo oštećenje pakovanja, a posebno zaštitnih slojeva i hermetičkih zatvarača”, kaže dr Keti Dejvis, osnivač organizacije ,,Food Safety Mid Atlantic". „Ako su konzerve nabrekle, to je ogroman znak upozorenja da se u konzervi razvijaju bakterije.”
Okegbe preporučuje da odmah bacite svaku konzervu koja je ispupčena, curi, jako je zarđala ili udarena. „Ova vrsta oštećenja može narušiti hermetičku zatvorenost, stvarajući uslove koji omogućavaju bakteriji Clostridium botulinum da raste i proizvodi botulinski toksin”, objašnjava ona. „Ovaj toksin uzrokuje botulizam, retku ali potencijalno smrtonosnu bolest koja može dovesti do paralize i, u teškim slučajevima, smrti.”
Brašno
„Brašno nije termički obrađeno i može sadržati patogene bakterije”, kaže dr Dejvis. Kao i kod mnogih suvih namirnica, brašno s vremenom može izgubiti na kvalitetu, ali je vlaga ovde veći razlog za brigu. Ona lako može dovesti do pojave buđi, neuobičajenih mirisa ili štetočina.
Najbolje je da odmah bacite brašno kome je prošao najbolji period upotrebe.
Ulja za kuvanje
Prirodne masti, poput ulja za kuvanje, s vremenom užegnu.
„Ulja mogu užegnuti ako se čuvaju predugo, posebno na visokim temperaturama”, kaže dr Dejvis.
Užegla ulja često razvijaju oštar ili užegao miris zbog kojeg hrana dobija neprijatan ukus. Iako užeglost obično ne nosi iste bezbednosne rizike po zdravlje kao bakterijska kontaminacija, ona značajno smanjuje kvalitet i ukazuje na to da bi proizvod trebalo baciti što je pre moguće.
Pasulj i začini
U ovim slučajevima, staro ne znači nužno da nije bezbedno — ali može značiti da je manje ukusno.
„Glavna briga nakon isteka roka ’najbolje upotrebiti do’ jeste pad kvaliteta, a ne rizik po bezbednost”, kaže Okegbe.
Dr Dejvis napominje da starom suvom pasulju može biti potrebno više vremena da omekša tokom kuvanja, dok začinsko bilje i začini postepeno gube aromu i ukus. Najbolje je da ih bacite kako biste izbegli bljutavu hranu ili komplikovano kuvanje.
Znakovi kvarenja koje nikada ne bi trebalo da ignorišete
Nezavisno od otisnutog datuma, određeni znakovi upozorenja bi uvek trebalo da budu razlog da hranu pošaljete pravo u smeće.
„Postoji nekoliko znakova upozorenja koje nikada ne bi trebalo da ignorišete”, kaže Okegbe. Ona preporučuje da obratite pažnju na sledeće pojavne oblike:
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Buđ
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Vlaga unutar pakovanja
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Prisustvo ili tragovi štetočina
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Neuobičajeno zgrudvavanje
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Promena boje
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Neprijatni ili neuobičajeni mirisi
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Oštećeno pakovanje
„Stanje hrane i njenog pakovanja je izuzetno važno”, kaže Okegbe. „Ako je pakovanje oštećeno ili hrana izgleda, miriše ili deluje neuobičajeno na dodir, najbolje je da ne rizikujete.”
Kada ste u nedoumici, ona predlaže da sebi postavite sledeća pitanja pre nego što upotrebite neki sastojak:
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Da li je čuvan na hladnom i suvom mestu?
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Da li je pakovanje i dalje zatvoreno i neoštećeno?
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Da li hrana izgleda, miriše i deluje normalno na dodir?
Dr Dejvis se slaže. „Ako bilo šta miriše ili deluje čudno, verujte svom nosu!”, kaže ona. „Bacite sve u šta niste sigurni.” Bolje je biti siguran nego zažaliti.
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