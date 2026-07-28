Horoskop
Merkur će ući u Lava i to ne znači loše vesti, nego - sreća, sreća, radost: Do 25. avgusta 3 znaka doživeće nešto najlepše u svom životu
Ko će od 9. do 25. avgusta imati najviše razloga za zadovoljstvo?
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