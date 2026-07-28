Merkur, planeta komunikacije i razmišljanja, 9. avgusta napušta znak Raka i ulazi u Lava, gde će boraviti do 25. avgusta. Ovaj astrološki tranzit doneće više samopouzdanja u izražavanju, hrabrost da se iznesu stavovi i povoljne prilike za Lavove, Strelčeve i Ovnove.

Tokom ovog perioda komunikacija će biti otvorenija, direktnija i ispunjena strašću. Mnogi će želeti da budu primećeni, predstave svoje ideje i izbore se za ono što smatraju važnim. Ovo je povoljan trenutak za javne nastupe, pregovore, promociju poslovnih projekata, ali i za iskrene razgovore sa partnerom ili osobama do kojih vam je stalo.

Merkur u Lavu podstiče kreativnost, optimizam i želju da se dobre ideje pretoče u konkretna dela. Ljudi će biti odlučniji i spremniji da preuzmu inicijativu, ali će istovremeno imati izraženiju potrebu za priznanjem i pohvalama.

Ipak, ovaj tranzit može doneti i pojačan ponos i tvrdoglavost. Neki će teže prihvatati tuđa mišljenja i biti skloniji da po svaku cenu dokažu da su u pravu. Zbog toga će biti važno pronaći ravnotežu između samouverenog nastupa i spremnosti da saslušamo sagovornike.

Prema astrološkim tumačenjima, najviše koristi od Merkura u Lavu imaće Lavovi, Strelčevi i Ovnovi, kojima ovaj period može doneti važne razgovore, dobre vesti i prilike za lični i poslovni napredak.