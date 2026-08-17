Bela vrata i stolarija izgledaju lepo dok su zaista beli. Vremenom, međutim, mogu da poprime žućkastu nijansu, pa čak i redovno čišćenje ne daje rezultat kakav očekujemo.

Promena boje posebno može da bude izražena u prostorijama u kojima se puši, ali svoj trag ostavljaju i masnoća, prašina i svakodnevna prljavština.

Pre nego što pomislite da je vreme za novo farbanje, možete da probate jednostavan kućni trik. Potrebna su vam soda bikarbona i limuntus, uz malo vode.

Pomešajte sodu bikarbonu i limuntus sa vodom tako da dobijete blag rastvor. Njime nakvasite meku pamučnu krpu, dobro je ocedite, a zatim nežno prebrišite požutele delove vrata.

Nemojte jako da ribate, naročito ako ne znate koja je vrsta farbe korišćena. Najbolje je da sredstvo prvo isprobate na malom, neupadljivom delu vrata. Nakon čišćenja površinu prebrišite čistom vlažnom krpom i osušite.

Ako je žutilo samo površinsko, vrata mogu ponovo da izgledaju čistije, svetlije i urednije, bez agresivnih sredstava i četke za farbanje.

Važno: Ako je sama bela farba vremenom požutela zbog starenja premaza ili izlaganja suncu, čišćenje joj neće vratiti prvobitnu boju i tada je novo farbanje jedino pravo rešenje.