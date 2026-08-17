U manastirskoj kuhinji nema mnogo komplikovanja nekoliko jednostavnih namirnica, malo začina i strpljenja često su dovoljni za ukusan i okrepljujući obrok. Upravo takva je i ova krem čorba koja se priprema po receptu sa Hilandara.

Reč je o jednostavnom jelu od povrća koje se, prema ranije objavljenom receptu, priprema i za monahe i za goste manastira. Lagana je, zasitna i odlična kada želite nešto toplo na kašiku, a posebno se uklapa u dane posta.

Sastojci:

1 manji crni luk

1 šargarepa

1 tikvica

1 krompir

malo maslinovog ulja

voda

so i biber

Luk i šargarepu kratko prodinstajte na malo maslinovog ulja, pa dodajte iseckanu tikvicu. Kada povrće blago omekša, nalijte vodom i ubacite krompir isečen na kockice.

Kuvajte na tihoj vatri dok svo povrće potpuno ne omekša. Zatim sve izmiksajte štapnim mikserom dok ne dobijete gustu, glatku i kremastu čorbu. Posolite i pobiberite po ukusu.

Ako ne postite strogo, ukus možete dodatno obogatiti neutralnom pavlakom za kuvanje. Za posnu varijantu može se dodati malo kokosovog ili drugog biljnog mleka, ali je čorba ukusna i bez toga.

Jednostavna, bez skupih sastojaka i velikog posla, baš onakva kakva bi jedna dobra manastirska čorba trebalo da bude.